AKP'den bilim ve sanata 'ret' oyu

16 Haziran 2020 Salı, 12:44

Atakum Belediyesi’nin haziran ayı olağan Meclis Toplantısı’nda, önceki yönetimler tarafından inşasına başlanan fakat tamamlanmayan projelerin hayata geçirilmesi için iki gündem maddesi görüşüldü. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Meclis’te AKP’li üyelerin, “kültür, sanat ve bilime hayır” tavrı ile karşılaştı.

"RET VERECEĞİMİZİ KONUŞTUK"

Kültür Sanat Merkezi ile Gençlik ve Bilim Merkezi projelerinin tamamlanmasına yönelik oylamada “hayır” diyeceklerini açıklayan AKP Grup Başkanvekili Recep Kemal Certel, “Parti grubumuzda bunu değerlendirip buraya geldiğimizde iki krediye ret vereceğimizi konuştuk. Bu kararın değiştirilmesi yetkisine sahip değiliz” dedi.

"İNŞASINA DEVAM EDİLMEDİ"

Meclisin gündeminde yer alan maddelerden biri, yapımına 8 yıl önce başlanan Atakum Belediyesi Kültür Merkeziydi. Dönemin CHP’li Belediye Başkanı Metin Burma tarafından 2012'de temeli atılan proje, ilçenin kültür ve sanat yaşamına katkı sağlayacak bir merkez olarak tasarlanmış. Projenin, Tiyatro, konferans, sempozyum, söyleşi gibi etkinliklerde kullanılacak amfi tiyatro düzenine sahip, çok amaçlı bir salona sahip olacağı düşünülüyordu. 2014'te AKP’li İshak Taşçı’nın göreve gelmesi ile birlikte kültür merkezinin inşasına devam edilmedi.

AKP’Lİ VE MHP’Lİ ÜYELERDEN RET OYU



Meclis gündeminde konuşulan bir diğer proje ise Cumhuriyet Mahallesi, Banda Aceh Parkı’nın yanında yapımına 3 yıl önce başlanan kapalı otopark oldu. Ana hatları ile ortaya çıkan yapıda gerçekleştirilen teknik incelemede katlar arasındaki rampaların araç geçişine uygun olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine kent merkezindeki yapının yaklaşık 4,8 milyon TL’lik ek yatırım ile Gençlik ve Bilim Merkezi’ne dönüştürülmesi kararlaştırıldı. İhtiyaç duyulan krediye Atakum Belediye Meclisi’nin AKP’li ve MHP’li üyeleri ret oyu verdi. Atakum Belediyesi Gençlik ve Bilim Merkezi’nin tamamlanması kararı, CHP ve İYİ Parti’li üyelerin oyları ile kabul edildi.