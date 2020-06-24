AKP'den CHP'ye sürpriz ziyaret

AKP Grup Başkanvekilleri, baro paketi ile ilgili saat 14.00'te CHP Grup Başkanvekillerini ziyaret edecek!

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2020 Çarşamba, 11:09
Abone Ol google-news

AKP Grup Başkanvekilleri, baro paketi ile ilgili saat 14.00'te CHP Grup Başkanvekillerini ziyaret edecek!


Video Haberler