AKP'den CHP'ye sürpriz ziyaret
AKP Grup Başkanvekilleri, baro paketi ile ilgili saat 14.00'te CHP Grup Başkanvekillerini ziyaret edecek!
AKP Grup Başkanvekilleri, baro paketi ile ilgili saat 14.00'te CHP Grup Başkanvekillerini ziyaret edecek!
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