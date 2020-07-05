AKP’den “çoklu baro” açıklaması

Türkiye'nin gündemine oturan Ankara, İstanbul ve İzmir'de çoklu baro kurulmasının yolunu açan yasa teklifine dair AKP'den açıklama geldi. Düzenlemeye karşı çıkan ve TBMM'deki görüşmeleri izlemelerine izin verilmeyen çok sayıda baro başkanı TBMM kampüsü kapısındaki nöbetini sürdürüyor.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2020 Pazar, 16:01
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AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan çoklu baro düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Özkan, "Teklifin görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin, 'anayasaya aykırı' iddiaları tartışıldı. Komisyon bunu reddetti. Görüşmeler de herkes konuştu. Bugün teklifi Komisyonda bitirmeyi planlıyoruz.. Komisyonda kabul edildikten sonra yine teklifimizi bu hafta içerisinde genel kurula indireceğiz" dedi.

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