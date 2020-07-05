AKP’den “çoklu baro” açıklaması

05 Temmuz 2020 Pazar, 16:01

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan çoklu baro düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Özkan, "Teklifin görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin, 'anayasaya aykırı' iddiaları tartışıldı. Komisyon bunu reddetti. Görüşmeler de herkes konuştu. Bugün teklifi Komisyonda bitirmeyi planlıyoruz.. Komisyonda kabul edildikten sonra yine teklifimizi bu hafta içerisinde genel kurula indireceğiz" dedi.

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