AKP’den Erdoğan’ın ziyaretlerine ilişkin yeni açıklama

16 Ocak 2021 Cumartesi, 11:00

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yılın ilk günlerinde, ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ardından, ikinci ev ziyaretini Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e yapması tartışılmaya devam ediyor.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, Erdoğan’ın ziyaretlerine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Bostancı şunları kaydetti:

“Her siyasi temastan erken seçim rüyası görmek isteyenler var. Aslında onların senaryosu erken seçim talebi olduğu için her türlü vesileyi buna işaret olarak okumaları, malum düşle yatıp, malum rüyayı görme olarak anlaşılabilir. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca beyan etti; seçim zamanında yapılacak. Siyasette her zaman görüşmeler, konuşmalar olur, değerlendirmeler yapılır. Siyaset bir bakıma sosyal alanla siyasal alanın örtüşmesi üzerinden yürür. Bu sosyal ve siyasal olan eğer bir ölçüde birbirinden ayrılmışsa muhakkak hayatın olağan akışı içinde bunlar tekrar çakışır, yine üst üste gelir. Kastım şu; Türkiye siyasal sisteminde yakın dönem sosyal ve siyasal tarih biraz birbirinden farklılaşmıştı. Malum millet ittifakı içinde sosyal, kültürel nitelikleri itibarıyla birbiriyle uzlaşmayan Türkiye'ye atfettikleri rol, geçmiş okumaları, geleceği ilişkin değerlendirmeleri bakamından oldukça önemli farklılıklara sahip partiler bir arada. Kastım hayat sosyal ve siyasi olanı birleştirme yönünde bir zorlayıcılığa sahiptir. Aklın, mantığın, kültürün, tarihin, geleneğin zorlaması bu istikamettedir. Sayın cumhurbaşkanının görüşmelerini de bu bağlamda görmek gerekir. Erken seçim bağlamında değil.”

'ORADA MYK ÜYELERİNDEN AŞI OLANI GÖRMEDİM'

AKP MYK toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı yaptıran Erdoğan, kendisiyle birlikte MYK üyelerinin de aşı olduğunu bildirmişti. Bostancı, ‘MYK üyelerinden aşı olanı görmedim’ diyerek şunları söyledi:

“Orada MYK üyeleri vardı, Sayın Cumhurbaşkanı aşı oldu, bizler sadece eşlik ettik. Sağlık bakanlığının yürüttüğü bu aşı çalışması çerçevesinde TC kimlikleri tanımlanmış olan bir iki kişi aşı oldu. Yani sistem çerçevesinde aşılanması gerekenler aşı oldu. Orada kayıtsız, karadüzen aşı zaten mümkün değil. Muhakkak sırası geldiğinde hangi sıraya göre yapıyorlarsa herkes gibi arkadaşlar da aşı olacaklardır. Ben de sıramı bekliyorum. Sayın cumhurbaşkanımız aşı oldu ve bu bir örnek teşkil etme işidir. Aşıya ilişkin güvenirliği ortaya koyma ifadesidir. Ümit ederim bu örnek olmak, pandemiyi sonlandırma için kamuoyuna güven verme konusunda diğer siyasal temsilciler de bir rol oynarlar; kendi takdirleri.”

'SON DERECE ÖNEMLİ TESPİTLER'

Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, HDP’nin kapatılması ve seçim barajının düşürülmesine ilişkin çağrılarını da şu şekilde değerlendirdi:

"Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakına son derece güçlü bir şekilde sahip çıktığını her vesile ifade etmiş bir saygıdeğer liderdir. Yine bu istikamette beyanlarıyla birlikte Türkiye siyasetine ilişkin bazı mülahazalarda bulundu. Esasen seçim sistemi, baraj meselesi, meclis içtüzüğü, etik kanun bunlar bizim de üzerinde çalıştığımız ve nihayetinde cumhur ittifakı olarak görüşme ve müzakereler tekemmül ettikten sonra kamuoyu ile paylaşmayı düşündüğümüz konular, son derece önemli ve yerinde tespitler" dedi.

'HUKUKİ DEĞERLENDİRMEYE GÖRE YÜRÜR'

HDP’nin kapatılma mevzusunun çok konuşulduğunu belirten Bostancı, "Bu parti kapatma meselesi malum hukuki olarak yapılacak bir değerlendirmeye göre yürür. Bu çerçevede ilgili kurum hukuk esasında meseleye bakacaktır" dedi.