AKP'den Hülya Avşar'a belediye başkanı adaylığı teklifi

15 Temmuz 2021 Perşembe, 16:55

AKP’den Ayvalık Belediyesi Başkan adayı olması için Hülya Avşar ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir görüşme gerçekleştirildiği iddia edildi. Avşar’ın konuyla ilgili olarak kendisine, “Henüz yazacak haberlik bir durum yok” dediğini aktaran Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, “Avşar Kızı’nın şu yanıtı, şimdiden siyasete hazırlık yaptığının kanıtı gibiydi” yorumunda bulundu.

Eyüboğlu’nun “Hülya Avşar’a Ayvalık belediye başkanlığı teklifi” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Avşar’la görüşenler kimlerdi? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Başkan Danışmanı Cengiz Zeybek, Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin ve Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay.

Bu bilgiler ışığında her sene olduğu gibi bu yıl da Ayvalık’taki yazlığında tatil yapan Avşar’ı arayıp, aldığım bilgiyi paylaştım. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a Ayvalık’ta gördüğü bazı sorunları iletmek için gittiğini söyledi. Avşar, AK Parti’den ilk yerel seçimlerde Ayvalık Belediye Başkanlığı adaylığı için teklif alıp almadığını ve ne cevap verdiğini sordum. Avşar Kızı’nın şu yanıtı, şimdiden siyasete hazırlık yaptığının kanıtı gibiydi:

“HENÜZ YAZACAK HABERLİK BİR DURUM YOK!”

Yerel seçimlere daha çok var, bekleyip göreceğiz. Bakalım daha şimdiden Balıkesir’de AK Partililerin konuştuğu gibi Hülya Avşar, belediye başkanlığına aday gösterilecek mi? Ayvalık seçmeni, Avşar’ı belediye başkanı seçecek mi?”