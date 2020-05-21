AKP'den kadınlara özel yarışma: Erdoğan ödüllendirecek
AKP, yeni tip koronavirüsle mücadele günlerinde kadınların duygu ve düşüncelerini yazıya aktarmalarını sağlamak için özel bir yarışma düzenliyor.
AKP Kadın Kolları tarafından yapılacak olan yarışma kapsamında 81 şehirdeki bütün kadınlar 'Kovid 19: Sadece bir Virüs mü Yoksa Daha Fazlası mı?', 'Pandemide Dışarısı Nasıl Görünüyor?', 'Salgın ile Birlikte Hayatımdaki Değişimler' başlıklarında deneme yazıları yazacak.
Türkiye gazetesinin haberine göre seçmeler, 81 şehirde oluşturulacak AKP İl Kadın Kolları Başkanlığı komisyonlarınca yapılacak. Dereceye girenler, ödüllerini pandemi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak.
AKP Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, yarışmayla ilgili şunları söyledi:
"Söz uçar, yazı kalır’ diyoruz. Sadece üyelerimiz değil, bütün kadınların katılmasını istiyoruz. Başvuru için akkadin.org.tr adresinden başvuru yapılacak. İllerde milletvekillerimizden yazarlardan oluşan jüri üyeleri, ilk üçe giren isimleri Genel Merkez’imize bildirecek."
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