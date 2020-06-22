AKP’den MHP’ye transfer olan Yüksel Aydın, istifa etti
Bir süredir hakkında görevden alınacağı iddiaları çıkan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın istifa etti.
Geçen yıl gerçekleştirilen 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den MHP'ye geçen Kastamonu MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Hakkında bir süredir görevden alınacağı yönünde iddialar ortaya atılan MHP'li Aydın, ‘sağlık sorunları nedeniyle’ görevi bıraktığını açıkladı.
Aydın, istifasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Daha evvel geçirmiş olduğum kalp rahatsızlığımın bugünlerde yeniden nüksetmesi nedeniyle büyük onurla ve şerefle yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanlığı görevimden bir süreliğine ayrılıyorum. Bu süreçte beni il başkanlığı görevine layık gören milliyetçi ülkücü hareketin lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey'e şükranlarımı arz eder ve liderimize sadakatin kıyamete kadar bizlere şeref olacağını tüm kamuoyuna saygıyla duyururum."
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