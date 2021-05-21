AKP'den Saadet'le ittifak açıklaması: "Bu beraberliğin devamı gelecek"

21 Mayıs 2021 Cuma, 12:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti.

Erdoğan ile Asiltürk'ün buluşmasının ardından, “Saadet Partisi Cumhur İttifakı’na mı katılıyor?” sorusu gündem olurken SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise "Erbakan'ın ortaya koyduğu prensiplerde anlaşabiliyorsak amenna. Anlaşmıyorsak olmaz. Biz herkesle masaya otururuz ama bizim prensiplerimiz var" demişti.

Milli Görüş'ün temsilcisi Saadet Partisi'nin ittifak tercihinin ne olacağı merak konusu olmaya devam ederken AKP'den konuyla ilgili dikkat çeken bir yorum geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Asiltürk'le yapılan görüşmelere ilişkin "Bu çok olumlu bir yaklaşım ve beraberlik, bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Bunu Saadet Partisi içinde uygun görmeyen yöneticiler olabilir, bu demokratik haklarıdır. Neticede bir şeye karar verilmesi gerekiyor. Rahmetli Erbakan hocamızın hayali ve ideali olan büyük Türkiye'nin yanında mı olunacak yoksa 'biz iktidara geldiğimizde bu projelerin hepsini durduracağız' denilen, Türkiye'yi geride bırakan, bağımsızlığına engel olan birileri ile mi birlikte olunacak?" ifadelerini kullandı.