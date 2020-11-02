AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı, sanatçı Türkan Şoray'ı hedef aldı
Yeliz lakabıyla tanınan AKP'li vekil Ahmet Hamdi Çamlı, Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu belirterek, "Alın teri için yola çıkan herkesin yanındayım" diyen sanatçı Türkan Şoray'ı hedef aldı. Çamlı, Şoray hakkında "Tantanacı medya sahnesinin son artisti" dedi.
TBMM'de Yeliz isimli bir hesaptan canlı yayın yaptığı ortaya çıktığı için "Yeliz" lakabıyla hatılanan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Alın teri için yola çıkan herkesin yanındayım" diyen sanatçı Türkan Şoray'ı hedef aldı.
Çamlı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkan Şoray'ın sözlerinin yer aldığı haber görsellerine yer vererek, "Çamuriyetçi, HDPKK'cı, Amerikancı, İsrailci, Emperyalist işbirlikçisi, tantanacı medya sahnesinin son artisti Türkan Şoray" ifadelerini kullandı.
TÜRKAN ŞORAY NE DEMİŞTİ?
Türkan Şoray, Sözcü gazetesinden Yüksel Şengül'ün "Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?" sorusuna "İşsizlik" yanıtını vermişti.
"Birinci sıraya işsizliği koyarım" diyen Şoray, "Özellikle gençlerin büyük bir enerjisi var. Maalesef okumuş, üniversite bitirmiş veya okuyamamış, ülkemizin geleceği olan gençlerimiz iş arıyor. Gençlerin, özellikle geçim derdinde olan insanların derdi beni çok mutsuz ediyor. İstatistiklere baktığımızda ürkütücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Yıllarca yemeyip içmeyip evlatlarını okutan, onların meslek sahibi olması için çırpınan ailelerin hüznünü ve hayal kırıklıklarını yüreğimde hissediyorum. Gençlerin önü açılmalı. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bu ülkeyi aydınlığa götürecek olanlar… Umutsuzlukları umuda çevrilmeli diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Şoray, şunları söylemişti: Tarım işçileri, maden işçileri, fabrika işçileri haklarını alamamaktan dolayı isyan içindeler… Soma işçileriyle ilk günden beri çok ilgiliyim ve kalbim onlarla çarpıyor. Maden işçileri, tarım işçileri, işçiler, emekçiler… Alın teri için yola çıkan herkesin yanındayım. Herkes emeğinin karşılığını mutlaka almalı. Ancak o zaman hep beraber yüzümüz güler."
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