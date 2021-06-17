AKP'li Akbaşoğlu açıkladı: 4. Yargı paketi yarın Meclis'te
AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, yarın TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.
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