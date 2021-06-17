AKP'li Akbaşoğlu açıkladı: 4. Yargı paketi yarın Meclis'te

AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2021 Perşembe, 16:18
AKP'li Akbaşoğlu açıkladı: 4. Yargı paketi yarın Meclis'te
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AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, yarın TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

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