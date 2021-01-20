AKP'li Akbaşoğlu duyurdu: Hayvan haklarını yasalaştıracağız

20 Ocak 2021 Çarşamba, 12:25

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin açıklama yaptı.

Planın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirten Akbaşoğlu, yakın zamanda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

‘Hayvan hakları’ ile ilgili çalışmalar da yapıldığına işaret eden Akbaşoğlu, “Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız” ifadesini kullandı.