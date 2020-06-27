AKP'li Ali İhsan Yavuz'u hicveden yerel gazete yöneticileri ifadeye çağrıldı
İstanbul seçimleri sonrası CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığını kazanmasının ardından seçimin iptal edilme sürecinde aktif rol alan ve "Hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu" söylemiyle dikkat çeken AKP'li Ali İhsan Yavuz'un "Medya güzellikleri yansıtmıyor" sözlerini, gazetelerinde manşetten haber yapan Adapazarı Akşam Haberleri gazetesinin yöneticileri ifade verdi.
Sözcü'de yer alan göre, AKP Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'un "Medya güzellikleri yansıtmıyor" sözleri sonrası milletvekiline özel gazete hazırlayan ve yayımlayan Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa Sarı, Yazı İşleri Müdürü Sedat Balta ve Haber Müdürü İsmail Erken, "İyi ki Varsın" haberi nedeniyle ifade verdi.
KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET VE İFTİRA
Haber Müdürü İsmail Erken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “15.06.2020 tarihindeki ‘İYİ Kİ VARSIN’ başlıklı haberimin ardından; Sabah saatlerinde, “Görevi başındaki kamu görevlisine hakaret ve iftira” suçlaması ile ifadem alındı ve serbest bırakıldım. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
Sakarya'da günlük olarak yayın yapan Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi, “Medya güzellikleri yansıtmıyor” diyen AKP Sakarya Milletvekili ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a yanıt olarak birinci sayfasında ‘İyi ki varsın!’ manşetiyle çıkarak Yavuz'u protesto etmişti. Gazete ana sayfada yer alan bütün haberlerini bir şekilde Ali İhsan Yavuz’a bağlamıştı.
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