AKP'li Alinur Aktaş, Atatürk Kent Ormanı'na 'kondu': "Betona dönüştürenler reklamını yapıyor!"
AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın CHP'li Nilüfer Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Kent Ormanı'nı kendi icraatı gibi reklam panolarına taşıması tepki çekti. Eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Hiç bir katkısı olmadan Atatürk Kent Ormanı'na o tabelayı koymak ne demek? Bursalılar iyi bilir" dedi.
Bursa AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer ilçesinde bulunan Atatürk Kent Ormanı'nı kendi icraatı gibi reklam panolarına taşıdı.
İYİ Partili Levent Özeren, Atatürk Kent Ormanı'nda Aktaş'ın fotoğrafı bulunan "Bursa, Büyükşehir ile daha temiz, daha sağlıklı. Atatürk Kent Ormanı'mıza hoşgeldiniz" yazılı bir panonun fotoğrafını paylaşıp "Alinur Aktaş böyle bir algı ustasıdır" dedi.
Özeren'in paylaşımına yanıt veren eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de tepkisini "Atatürk Kent Ormanı Nilüfer Belediyesi tarafından DOĞAL YAŞAM alanı olarak yapıldı. Ancak betona dönüştürenler reklamını yapıyor! Hiç bir katkısı olmadan Atatürk Kent Ormanı'na o tabelayı koymak ne demek? BURSALILAR iyi bilir!" ifadeleriyle gösterdi.
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