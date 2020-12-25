AKP'li Alpay Özalan'dan Bekir Coşkun heykeli üzerinden tepki çekecek sözler

25 Aralık 2020 Cuma, 13:25

Usta gazeteci Bekir Coşkun, 18 Ekim 2020 günü sonsuzluğa göç etti.

Vefa duygusuyla adı sokaklara, caddelere, parklara verilmeye başlandı. İzmir'de de Buca Belediyesi yapımı süren yeni bir parka efsane yazarın adını vermeyi kararlaştırdı. Ayrıca, Bekir Coşkun'un heykelinin dikileceği açıklandı. Karar, aralık ayı meclis toplantısında oybirliğiyle alındı.

ALPAY ÖZALAN HEYKELE TEPKİ GÖSTERDİ

Belediye meclisinde tüm siyasi parti üyelerinin oybirliğiyle alınan karar takdir ve sevgiyle karşılanırken, AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın açıklaması şaşkınlık yarattı.

Sanatçıların atölyede Bekir Coşkun heykeli çalışmasının fotoğrafını paylaşan eski milli futbolcu olan Özalan, Twitter hesabından şöyle yazdı:

“En son ayı heykeli ve maskeli heykel ile gündeme gelen CHP'li Buca Belediyesi 2 metre yüksekliğinde Bekir Coşkun heykeli yaptırıyor. Adınızı ‘Cumhuriyet Heykel Partisi yapın da rahatlayın, halk ile alakanız yok ne de olsa.”

ADALET İLE İŞİNİZ YOK

Özalan'a ilk tepki CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'dan geldi.

Arslan, Twitter mesajında şöyle karşılık verdi:

Sayın Alpay Özalan, inşallah sana da sağlığında İzmir'de Metin Oktay gibi heykelinin dikilmesi nasip olur. Parti ismi önerisine gelince, sadece ‘Kalkınma Partisi' size yeter. Zaten ‘Adalet' ile işiniz yok.”