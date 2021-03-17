AKP'li Alpay Özalan'ın, Gergerlioğlu'nu yaka paça Meclis'ten çıkarmaya çalıştığı anlar böyle kaydedildi

TBMM İdari Amiri Alpay Özalan, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu yaka paça dışarı çıkarmak istedi. Araya HDP'li ve diğer muhalefet milletvekillerinin girmesiyle AKP'li Özalan'ın girişimi engellendi. O anlara ait görüntüler ise böyle kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2021 Çarşamba, 17:23
AKP'li Alpay Özalan'ın, Gergerlioğlu'nu yaka paça Meclis'ten çıkarmaya çalıştığı anlar böyle kaydedildi
Abone Ol google-news

TBMM Başkanlığı’nın, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na paylaştığı bir tweet nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına yönelik kararı TBMM Genel Kurulu’nda okundu.

Kararın TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.

Gergerlioğlu, kararı tanımadığını belirterek TBMM'den ayrılmayacağını ifade etti.

HDP'li vekillerin Meclis'teki protestoları sürerken AKP'li Alpay Özalan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu tutarak dışarıya çıkarmaya çalıştı. Araya HDP'li ve diğer milletvekillerinin girmesiyle Özalan'ın girişimi engellendi. Görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.

İŞTE O ANLAR:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler