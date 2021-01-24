AKP'li Başkan kapı kapı karne dağıttı

24 Ocak 2021 Pazar, 16:28

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminde uzaktan eğitim gören öğrenciler için basılı karne yerine dijital karne dağıtılması kararı aldı. Her yıl yapılan ve Milli Eğitim bakanlarının da katıldığı karne dağıtımı töreni yapılmazken, AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan kapı kapı dolaşarak karne dağıttı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYIMLADI

Özcan, karne dağıtımıyla ilgili de özel olarak bir video hazırlatıp, sosyal medya hesabından yayımladı.

Öğrencilerin karne, takdir/teşekkür gibi belgeleri ile ev adresi bilgilerinin ise Tekirdağ’daki Süleymanpaşa İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Şenol tarafından AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'a verildiği iddia edildi.

Eğitim- Sen Tekirdağ Şube Başkanı Kamil Sarı, "Bu bir siyasi şovdur, skandaldır, yanlıştır. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca okullarda notlar dahi tam anlamıyla verilmemişken, sınavlar yapılmamışken karne notların oluşması da inceleme gerektirir" dedi.

"BU BİR SİYASİ ŞOVDUR, SKANDALDIR, YANLIŞTIR"

Eğitim-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Kamil Sarı, ANKA'ya yaptığı açıklamada, “Bu bir siyasi şovdur, skandaldır, yanlıştır, savunulabilecek bir tarafı yoktur. Kaldı ki bu il başkanına karneleri veren okul müdürü suç işlemiştir. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” diyerek, şunları söyledi:

"Tekirdağ ilimizde yine skandal diyebileceğimiz bir haberle karşı karşıya kaldık. Siyasi kimliği olan bir parti il başkanın ilçemizde bulunan bir okul müdüründen öğrenci karnelerini alarak ilgili öğrencilerin karnelerini evlerine kadar götürmesini kesinlikle Eğitim-Sen olarak doğru bulmuyoruz. Bu bir siyasi şovdur, skandaldır, yanlıştır, savunulabilecek bir tarafı yoktur. Kaldı ki bu il başkanına karnelerini veren okul müdürü suç işlemiştir. Biz Eğitim-Sen olarak ayrıyeten müdür hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ve ilimiz yetkililerini de başta il müdürlüğü valilik olmak üzere göreve davet ediyoruz. Eğitim- Sen olarak cemaatlerin, vakıfların okullardan uzak tutulmasını savunurken, seçmeli derslerin öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine dâhil kendi iradeleriyle belirlemelerini savunurken böyle bir durumla öğrencilerin karşı karşıya bırakılması hem pedagojik açıdan hem de sosyal açıdan doğru olmamıştır. Kesinlikle karşısındayız. Ve ilgililer hakkında kesinlikle savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca okullarda notlar dahi tam anlamıyla verilmemişken, sınavlar yapılmamışken karne notların oluşması da inceleme gerektirir. Bunu da anlayabilmiş değiliz."