AKP'li başkan: Nutuk okuyanlar barda kafa çekerken...

01 Eylül 2021 Çarşamba, 13:07

AKP Ordu Ulubey İlçe Başkanı Süleyman Özdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepkiye neden oldu.

Özdemir, Facebook hesabından Bayraktar AKINCI TİHA'nın Teslimat ve Mezuniyet Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, “Nutuk okuyanlar barda kafa çekerken, Kur’an okuyanlar göklerde SİHA uçuruyor” diye yazdı.

Özdemir'in muhalefeti Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri Nutuk ve İslam dininin kutsal kitabı Kuran üzerinden hedef aldığı sözkonusu paylaşım büyük tepki çekti.





Sosyal medyada çok sayıda tepki alan Özdemir, bir süre sonra sözkonusu paylaşımını sildi

CHP'Lİ ADIGÜZEL: MİLLETTEN ÖNCE ALLAH ISLAH ETSİN

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise paylaşıma şu ifadelerle tepki gösterdi:

“Nutuk ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun üçüncü yılında, 1926’da uçak fabrikası kurdu. 95 yıl geçmiş, bugün 20 yıldır iktidarda olan güruh ise memleket cayır cayır yanarken bir galon su dökecek uçak bulamadı. Şimdi bu zihniyetin bir ilçe başkanı Nutuk ile Kur’an’ı yarıştırıyor ya, hem Türk milletine hakaret ediyor, hem Müslümanları incitiyor. Millet ıslah etmeden önce Allah ıslah etsin” dedi.



