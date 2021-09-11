AKP’li başkan, partinin 243 bin lirasını kişisel hesabına geçirdi

11 Eylül 2021 Cumartesi, 22:16

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bedirhan Akyol, AKP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın’ın parti genel merkezinden partinin ihtiyaçları için gönderilen 243 bin TL’yi kendi hesabına geçirerek kişisel harcamaları için kullandığını açıkladı.

Güneydoğu Güncel gazetesinden M.Zeki Özer‘in haberine göre, Akyol, durumu fark etmesinden sonra AKP Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e bir şikayet dilekçesiyle bildirdi.

Akyol dilekçesinde, Aydın’ın 24 Şubat 2021’de AKP Diyarbakır İl Başkanlığına seçildiğini, 3 Mart’ta ise banka ve resmi işlerde yetkili kılındığını ifade ederek, kendisinin de 4 Nisan’da İl Başkanlığı İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandığını hatırlattı.

Şikayet dilekçesinde, kendisinin 26 Şubat 2021’den atandığı resmi olarak İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini atandığı 4 Nisan 2021’ye kadar bu görevi şifahi olarak yürüttüğünü kaydeden Akyol, partinin boçlarının kendisi tarafından 1 Mart 2021’de kapatıldığını dile getirdi.

‘BANKAYA GİTTİĞİMDE…’

Akyol, partisinin 6 Temmuz 2021’de AKP Genel Merkezi tarafından Diyarbakır İl Başkanlığının ihtiyaçlarını gidermesi için gönderdiği 243 bin TL’nin akıbetini dilekçesinde şu sözlerle anlattı:

Gönderilen bu paranın 1 Ağustos 2021 tarihine kadar gelmiş olan parti giderlerinin ödemelerinin yapılmasında kullanılmak üzere bankaya para çekmeye gittiğimde, parayı çekemeyeceğimizi yetkisiz olduğumuzu banka bize ifade etmiştir.

PARAYI İNTİYAÇLARI İÇİN KULLANACAKMIŞ