AKP'li başkan tehditler savurdu: Kemalist düzeni yerle yeksan edeceğiz!

03 Haziran 2020 Çarşamba, 10:35

İktidara yakınlığı ile bilinen Sevda Noyan'ın Ülke Tv'de katıldığı bir programda ölüm listeleri hazırladığını açıklamasının ardından benzer bir skandal da Çorum'da yaşandı.

YeniÇağ'ın haberine göre; Çorum'un İskilip ilçesinde AKP İlçe Başkanı Mustafa Lek, vatana ihanet gerekçesiyle idam edilen İskilipli Atıf'a sahip çıkarken, Kemalizm'e yönelik skandal ifadeler kullandı.

TEHDİTLER SAVURDU

Milli Mücadele karşıtı yürüttüğü faaliyetleri ve İngilizler'in kurduğu Teali İslam Cemiyeti'nin başkanlığını yapması nedeniyle 1926'da yılında vatana ihanetten idam edilen İskilipli Atıf'a sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'İslam alimi' diyen Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü ve Eğitim Bir-Sen Şube Sekreteri Ertuğrul Yıldız'a disiplin cezası verilmesine tepki gösteren AKP'li Lek, Kemalist düzeni ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Aynı zamanda Atıf-Der Başkanı olan AKP'li Mustafa Lek, "Ya Biz, ya bu millet 95 senedir sen ve senin zihniyetin benim ceddime hain diyor. Sizlerin elitist Kemalist zihniyeti bir gün elbet yerle yeksan olacaktır. Bizlerin rahatsızlığını görmek için işte sizler o günü bekleyin" dedi.

Lek, tehdit dolu açıklamasında, "Hiç kimse hadsizlik yapmaya kalkışmasın, bizlerin sabrını test etmesin" ifadelerini de kullandı.

“KEMALİST ZİHNİYETLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

AKP İskilip İlçe Başkanı Mustafa Lek'in skandal açıklamasının devamı şu şekilde:

“Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü İskilipli Atıf Hoca’mız hakkında ‘İslam âlimi’ diyen Eğitim Bir Sen şube yönetim kurulu üyesine karşı 28 Şubatı aratmayan skandal muamelede bulunan ve bu kararın raporunu düzenleyen Müfettişin şahsi fikri, korkaklıktan ya da kininden çıkan cümlelerin, kasıtlı ve hadsiz düşüncelerinin hiçbir hükmü yoktur. Diyor ki sayın müfettiş, Atıf Hocamıza alim denilmesinden bir kesim rahatsız oluyormuş...

Devletimizi 2000 öncesine götürmek isteyen fitneci, Kemalist zihniyetle mücadelemiz hak ve hukuk çerçevesinde devam edecektir. Bürokratik vesayetlere boyun eğmeyeceğiz. Milletin değerlerini değersizleştirmek kimsenin haddine değildir. Herkes haddini bilmesi gerekir, Milli Eğitim Bakanlığının fitne, provokasyon, kargaşa temelli ve amaçlı bu rapor ve raporu düzenleyen müfettiş hakkında gerekli işlemi yapacaktır. Milletin değerleri bir idarenin mahkemeye verdiği savunma metni ile değersizleştirilemez. Mesleğini idareciliğini şahsi ihtirasına, kinine kurban eden, hadsizlikte sınır tanımayıp bir İslam âlimini hainlikle yaftalayıp buradan emeline ulaşmak isteyen kim olursa olsun yönetici olamaz.