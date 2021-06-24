AKP'li başkandan tepki çeken sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi!

24 Haziran 2021 Perşembe, 18:26

AKP Akhisar İlçe Başkanı M. Fatih Füzün, yerel televizyon kanalında, yapımı devam eden Gürdük Barajı Projesi'ne ilişkin bilgiler aktarırken tartışılacak sözlere imza attı.

AKP'li Başkan Füzün, şehit Osman Alp'in cenaze törenine katılmak üzere Akhisar'da bulunan Bakan Bekir Pakdemirli ile yaptığı görüşmeyi aktardıktan sonra şunları söyledi:

"ŞEHİDİMİZ BİZE O BAKIMDAN UĞURLU GELDİ"

Şu anda yıl sonuna kadar olan süreçte Bakanımız limiti açtı. Daha önce de söylemiştim bu şehidimiz, bize o bakımdan uğurlu geldi. Şehit olduğu zaman bakanımız gelmişti. Hatta şehidimizin ismini de Allah izin verirse Gürdük Barajı'mıza koyduracağız, onun sözünü de aldık.