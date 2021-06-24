Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye yüzde 45 yanıtı: Hadi ne bekliyorsun?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı etiketlediği paylaşımında "Müjdemi isterim. Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim" paylaşımı yaptı.
AKP Yerel Yönetimler Toplantısı için Kahramanmaraş’a giden AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Son seçimlerde Ankara, İstanbul'a kilitlendiği için olay biraz, sanki millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var yine" açıklaması yapmıştı.
MİZAHİ YANIT
Özhaseki'nin açıklamasını alıntılayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, mizahi bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketlediği paylaşımında "Müjdemi isterim. Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim" ifadelerin kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
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