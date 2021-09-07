AKP'li başkanın başını ağrıtacak mesajlaşma: İŞKUR elimizde

07 Eylül 2021 Salı, 15:26

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde AKP'li belediye başkanı Feyyaz Soylu, yeğeninin bir kişiyi torpille işe aldırma vaadinde bulunduğuna dair sosyal medya konuşmalarıyla gündeme geldi.

Başkan Soylu’nun yeğeni olduğu belirtilen U.U'nun sosyal medya hesabından bir kişiyle yaptığı konuşmaların ekran görüntüsü sosyal medyaya düştü.

Görüntülerde yer alan mesajlaşmalara göre, İŞKUR’un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapacağı alımlarda Ceylanpınar’daki alımlarda usulsüzlük yapılıyor.

“İŞKUR BİZİM ELİMİZDE”

U.U.'yla söz konusu kişinin mesajlaşması “Canım senin işini hallettim. Sen İŞKUR’a kaydını yap gerisine karışma canım benim” sözleriyle başlıyor. Konuştuğu kişinin devamında U.U.'ya, “Hayatım inşallah çıkar ya” derken U.U. ise ona cevaben, “Çıkar yavrum işin içine ben girdim. Gereken yerlere söyledik” diyor. Başkanın yeğeni U.U., konuşmada ayrıca “Tamam hayatım olmuş bil hem ilk sırada olacak. İŞKUR bizim elimizde” ifadelerini kullanıyor.

"ALIM YOK, GÖRSELLER SAHTE"

Cumhuriyet.com.tr olarak söz konusu iddialarla ilgili ulaştığımız Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ise U.U. isimli kişinin yakını olduğunu doğrularken U.U adına yapılan sosyal medya konuşmalarının görsellerinin sahte olduğunu öne sürdü. Belediyenin bir işçi alımının da olmadığını ifade eden Soylu, konuyla ilgili iddiada bulunanların yargı yoluna gitmesini "tavsiye" etti.

Öte yandan U.U'nun belediyenin resmi çalışanı olup olmadığının belli olmadığı ancak belediyede birçok konuya müdahil olduğu öne sürülüyor.











