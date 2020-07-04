AKP’li başkanın danışmanı Cumhuriyet’i hedef aldı: Adı konulmamış bir savaşın içindeyiz

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 19:42

AKP'li başkanın danışmanı Sofuoğlu kaleme aldığı bir köşe yazısında, “Kimin kötü olduğunun anlaşılamadığı bir dönemin, ya kahramanları olacağız ya da hainleri! Herkes tarafını iyi seçsin! Çünkü bu sürecin sonunda yüz yıllık bir defter kapanacak. Yeni yüzyılın defteri ise çoktan açıldı” ifadelerini kullandı.

AKP’li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’nin danışmanı Mehmet Emin Sofuoğlu, yandaş Haber Vakti isimli sitede yazdığı köşe yazısında “Adı konulmamış bir savaş içinde olunduğunu” söyleyerek Cumhuriyet’i hedef aldı.

‘ADI KONULMAMIŞ BİR SAVAŞIN İÇİNDEYİZ’

“Bu topraklara ve akabinde tüm mazlum coğrafyalara, Malazgirt’ten sonra Müslümanlar, ikinci bir imza atacaklar! O imza, Liderimiz Sayın Erdoğan ile beraber atılacak” diyen Çerçi, skandal yazısında şunları söyledi:

“Adı konulmamış bir savaşın içindeyiz!

50 yıl sonra tarih kitaplarına 3. Dünya savaşı olarak girecek muazzam bir sürecin şahitleriyiz!

Dost ve düşmanın ayırt edilemediği, kimin iyi, kimin kötü olduğunun anlaşılamadığı bir dönemin, ya kahramanları olacağız ya da hainleri!

Herkes tarafını iyi seçsin!

Çünkü bu sürecin sonunda yüz yıllık bir defter kapanacak!

Yeni yüzyılın defteri ise çoktan açıldı..

Küresel emperyalist zalimler, yüz yıllık plan yapmayı nasıl bizden öğrendilerse, gemileri yakmanın ne demek olduğunu da bu süreçte bizden öğrenecekler!

Tarık Bin Ziyâd’ı unutanlar, Recep Tayyip Erdoğan’ı hatırlayacaklar!..

‘SABREDİN, HEPSİ YAKINDA OLACAK’

Aklımdan ne geçiyorsa, sizin de aklınızdan geçtiğini biliyorum!..

Sabredin!

Pek yakında hepsi olacak Allah’ın izniyle.. Hepsi gerçekleşecek!”

CEVAP VERMEDİ

Çerçi’nin aklından neyin geçtiği ve çok yakında olacak diyerek işaret ettiğinin ne olduğu bilinmezken Birgün’ün verdiği bilgiye göre, Yunusemre Belediyesi’nin pandemi sürecinden sonra gerçekleşen ilk Meclis toplantısında ise, CHP’li Meclis Üyeleri yazıyla ilgili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’ye soru sorduğu, Çerçi’nin ise sorulara cevap vermediği öğrenildi.