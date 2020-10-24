AKP'li başkanlar mahkemelik oldu
Rize'nin Ardeşen İlçesinin AKP'li Belediye Başkanı Avni Kahya, görevi devraldığı AKP'li Hakan Gültekin’in kentte bulunan bir araziyi bedelsiz olarak başkanı olduğu vakfa bağış yaptığını ortaya çıkarıp mahkemeye verdi.
Görevi 31 Mart seçimlerinden sonra Hakan Gültekin’den devralan Avni Kahya, üniversite arazisi içinde ve belediyeye ait olan bir arsanın bedelsiz olarak eski Başkan Hakan Gültekin tarafından başkanı olduğu Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfına bedelsiz olarak bağış yapıldığını belirledi.
Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, eski başkandan arazinin geri verilmesini isteyen Kahya, olumsuz cevap alınca da mahkemeye başvurdu.
BELEDİYE BAĞIŞ YAPAMAZ
Belediye kanunlarında bedelsiz bağışın olmadığını söyleyen Kahya, “Ardeşen Belediye Başkanlığı tarafından Ardeşen Eğitim Kültür Vakfına arazinin yüzde 90'nının bedelsiz bağışı var. Belediye kanunları bedelsiz bağışı kabul etmez. Belli bir ücret karşılığında tahsis edilebilir, ama bedelsiz bağış yoktur. Satabilir, satmak da ihale ile olur. Hukukun dışında bir uygulama olunca bizim yapmamız gereken bunu hukuki hale getirmektir. Belediye meclisinde görüştük. Madem bu yanlıştır, mahkeme yoluyla değil, vakıf yönetimi tarafından iade edilsin, hukuka gitmeyelim dedik. Fakat böyle bir yolu kabul etmedikleri için mahkemeye verdik. Süreç devam ediyor” diye konuştu.
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