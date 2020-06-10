AKP'li belediye 300 bin liraya 'saltanat kayığı' aldı!
AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 300 bin liraya “nostaljik kayık” alımı ihalesini gerçekleştirdi. Teslim tarihi 15 gün olan nostaljik kayık, Büyükşehir Belediyesi Taşınır Konsolide Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yer alan bilgilere göre, AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 18 Ekim 2019 tarihinde “nostaljik kayık” alımı ihalesini gerçekleştirdi. Yaklaşık maliyetin 299 bin 725 TL olduğu ihale, pazarlık usulü yapılarak 298 bin TL’ye verildi.
OdaTV'nin haberine göre, teslim tarihi 15 gün olan nostaljik kayık, Büyükşehir Belediyesi Taşınır Konsolide Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Öte yandan 15 günde kayık yapılamayacağı savunulurken, H.Ş. ismindeki yüklenicinin elindeki hazır kayığı belediyeye sattığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Pazarlık usulü ile yapılan ihaleye bir kişinin teklif vermesi de dikkat çekti.
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