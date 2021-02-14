AKP’li belediye Bağdat Caddesi’ndeki taşınmazını satıyor

AKP’nin yönetimde olduğu Üsküdar Belediyesi, İstanbul’daki toplamda 17 milyon 486 bin 516 lira değerindeki taşınmazlarını satışa çıkardı. Kentin en hareketli ve işlek caddelerinden olan Bağdat Caddesi üzerindeki taşınmaza 9 milyon 178 bin 500 lira isteniyor.

ANKA
14 Şubat 2021 Pazar, 17:03
AKP’li belediye Bağdat Caddesi’ndeki taşınmazını satıyor
Abone Ol google-news

AKP’nin yönetimde olduğu Üsküdar Belediyesi, İstanbul Tuzla, Çemeköy ve Kadıköy’de bulunan taşınmazların satışı için ilana çıktı. 25 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek ihalede taşınmazlara toplamda 17 milyon 486 bin 516 lira değer biçildi. Tuzla’da  1704,72 metrekarelik konut alanına 6 milyon 818 bin 880 lira, Çekmeköy’de 1353,76 konut alanına 1 milyon 489 bin 136 lira istendi.

Belediyenin ihaledeki en değerli yeri ise Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bulunan ticaret ve konut alanı olarak kullanılabilecek yer oldu. 316,50 metre karelik yere 9 milyon 178 bin 500 lira bedel isteniyor. İhaleye sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek. İhaleyi alan kişi 15 gün içerisinde bedelini peşin ödeyecek. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler