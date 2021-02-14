AKP’li belediye Bağdat Caddesi’ndeki taşınmazını satıyor
AKP’nin yönetimde olduğu Üsküdar Belediyesi, İstanbul’daki toplamda 17 milyon 486 bin 516 lira değerindeki taşınmazlarını satışa çıkardı. Kentin en hareketli ve işlek caddelerinden olan Bağdat Caddesi üzerindeki taşınmaza 9 milyon 178 bin 500 lira isteniyor.
AKP’nin yönetimde olduğu Üsküdar Belediyesi, İstanbul Tuzla, Çemeköy ve Kadıköy’de bulunan taşınmazların satışı için ilana çıktı. 25 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek ihalede taşınmazlara toplamda 17 milyon 486 bin 516 lira değer biçildi. Tuzla’da 1704,72 metrekarelik konut alanına 6 milyon 818 bin 880 lira, Çekmeköy’de 1353,76 konut alanına 1 milyon 489 bin 136 lira istendi.
Belediyenin ihaledeki en değerli yeri ise Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bulunan ticaret ve konut alanı olarak kullanılabilecek yer oldu. 316,50 metre karelik yere 9 milyon 178 bin 500 lira bedel isteniyor. İhaleye sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek. İhaleyi alan kişi 15 gün içerisinde bedelini peşin ödeyecek.
En Çok Okunan Haberler
- Flaş anket: İYİ Parti MHP'nin neredeyse 2 katı oy alıyor
- AKP'li Özkan, tepkilerin ardından geri adım attı
- Ahmet Hakan'ın hedef aldığı Sarıoğlu’ndan sert açıklama
- Bahçeli: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
- Laikliği hedef alan 'baş imam'ın nüfuzu nereden?
- Amaç anayasa yapmak mı Millet İttifakı’nı bozmak mı?
- Savunma Bakanı Akar, açıkladı
- İngiltere ve Almanya'dan Boğaziçi'ne destek
- Başkanlık sistemine destek azalıyor
- 2 milyar liralık ihalenin 'talihli'si tanıdık!
Video Haberler
- Aşı izdihamı kameraya böyle yansıdı
- Gazeteci Murat İde, kızı Zeynep ile düeti beğeni topladı
- Korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı
- Başkent'te sır cinayet!
- İYİ Parti'den AKP'ye 'Yeniden Kuruluş Anayasası' yanıtı
- Sahte gelin Melisay gözaltına alındı!
- Uyurken bir anda neye uğradığına şaşırdı
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Flaş anket: İYİ Parti MHP'nin neredeyse 2 katı oy alıyor
- AKP'li Özkan, tepkilerin ardından geri adım attı
- Ahmet Hakan'ın hedef aldığı Sarıoğlu’ndan sert açıklama
- Bahçeli: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
- Laikliği hedef alan 'baş imam'ın nüfuzu nereden?
- Amaç anayasa yapmak mı Millet İttifakı’nı bozmak mı?
- Savunma Bakanı Akar, açıkladı
- İngiltere ve Almanya'dan Boğaziçi'ne destek
- Başkanlık sistemine destek azalıyor
- 2 milyar liralık ihalenin 'talihli'si tanıdık!