AKP’li belediye Bağdat Caddesi’ndeki taşınmazını satıyor

14 Şubat 2021 Pazar, 17:03

AKP’nin yönetimde olduğu Üsküdar Belediyesi, İstanbul Tuzla, Çemeköy ve Kadıköy’de bulunan taşınmazların satışı için ilana çıktı. 25 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek ihalede taşınmazlara toplamda 17 milyon 486 bin 516 lira değer biçildi. Tuzla’da 1704,72 metrekarelik konut alanına 6 milyon 818 bin 880 lira, Çekmeköy’de 1353,76 konut alanına 1 milyon 489 bin 136 lira istendi.

Belediyenin ihaledeki en değerli yeri ise Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bulunan ticaret ve konut alanı olarak kullanılabilecek yer oldu. 316,50 metre karelik yere 9 milyon 178 bin 500 lira bedel isteniyor. İhaleye sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek. İhaleyi alan kişi 15 gün içerisinde bedelini peşin ödeyecek.