AKP’li belediye barlarıyla ünlü Mis Sokak'a yerleşiyor

06 Ocak 2021 Çarşamba, 15:33

Beyoğlu’nun kafe, bar ve müzikli eğlence mekânlarıyla ünlü Mis Sokağı, AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin yakın takibinde.

Akşamları sokağa konulan masa ve sandalyelerin, Beyoğlu Belediyesi tarafından kaldırılma girişimi ile yakın zamanda kamuoyu gündeminde genişçe yer bulan Mis Sokak, bir kez daha Belediye’nin gündeminde. AKP’li Beyoğlu Belediye yönetimi, Mis Sokak üzerinde bulunan, tarihi Ferah Apartmanı’nı (Martin Apartmanı) restore edip kiralamak için Meclis’ten yetki istedi.

‘BELEDİYE HİZMET ALANI’

FETÖ’nün mal varlıklarına el konulmasından sonra TMSF’ye devrolan ve kayyım tarafından yönetilen, Akasya Alçı Maden Üretim AŞ'nin mülkiyetinde bulunan tarihi binayı, restorasyon ve onarımını yaptıktan sonra Beyoğlu Belediyesi 10 yıl kullanacak. Konuyla ilgili olarak Belediye Meclisi’ne yönetimin sunduğu teklif şöyle:

“Mülkiyeti Akasya Alçı Maden Üretim AŞ adına kayıtlı Şehitmuhtar Mahallesi, 382 ada, 5 parsel sayılı Tescilli Kültür Varlığı olan taşınmazın restorasyon ve onarımının belediyemiz tarafından yapılması kaydıyla, teknoloji geliştirme merkezi ve Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına kiralanması ve düzenlenecek olan protokolün imzalanması hususlarında Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği kişiye yetki verilmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifi.”

Beyoğlu Belediyesi, aynı sokak üzerinde bulunan ve mülkiyeti kendisine ait 7 katlı bir başka binayı, 7 Şubat 2019 tarihinde ihale ile satışa çıkarmıştı.

‘SOSYAL DOKUYU DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?’

Beyoğlu Belediyesi CHP Meclis Üyesi Süleyman Solmaz teklifle ilgili olarak özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

“Burada iki nokta var; ya ucuz yolla, ne de olsa TMSF’de burası, çok fazla kira ödemeden alırız binayı ve belediye hizmet alanı olarak kullanırız diye düşünüyorlar ya da belediyenin kaynaklarını buraya aktararak, burayı başka politik hizmetlerde kullanmak gibi tasarıları olabilir.

Binanın olduğu Mis Sokak’ın dokusuna müdahale edip, sosyal dokusunu değiştirebilirler mi ondan çok emin değilim. Böyle bir fikirlerinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onlar da Mis Sokak’ın dokusunu biliyorlar, öyle dışarıdan müdahale ile değiştiremeyeceklerini iyi biliyorlar. Teklifte restorasyon ve kiralamayla ilgili bir bedel yok, çok fahiş bir ücret karşılığında da bu işi yapacak olabilirler. Bununla ilgili bize şu ana kadar bir bilgi verilmedi. Biz bu konu gündeme geldiğinde neden belediyenin onlarca mülkü varken ve onları restore edip kullanacakken, bir yeri hem restore edip hem de üstüne kiralayacaksınız diye sorduğumuzda buna yanıt veremediler.”

FERAH APARTMANI'NIN KISA TARİHİ

Mimar Aram ve İsak Karakaş tarafından 1900’lü yılların başında yaptırılan Ferah Apartmanı, “Art Nouveau” sanat akımının etkilerini yansıtmaktadır. Bina cephelerinde organik çiçek ve bitki motifleri kullanılmıştır. Söz konusu apartman 2007 yılında Aksan Ak İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. mülkiyetine geçti. Şirketin adı 2017 yılında Akasya Alçı Maden Üretim şeklinde değiştirildi. Bina daha önce Fem Dershanesi ve Özel Taksim Teşvikiye Temel Lisesi Olarak kullanıldı.