AKP’li belediye başkanı 52 yaşında aşı oldu

Çorum’un Dodurga ilçesinin AKP’li belediye başkanı Mustafa Aydın 52 yaşında olmasına rağmen Covid-19 aşısı oldu. Daha 65 yaş üstü birçok yurttaş aşı için sıra beklerken 52 yaşında olan ve sağlık çalışanı olmayan Mustafa Aydın'ın aşı olması tepkilere neden oldu.

Seyfettin Mete
19 Şubat 2021 Cuma, 06:00
AKP’li belediye başkanı 52 yaşında aşı oldu
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Çorum’un Dodurga ilçesinin AKP’li belediye başkanı Mustafa Aydın (52), Çorum’da henüz 65 yaş üstü birçok yurttaşa aşı sırası gelmezken Covid-19 aşısı oldu. Sağlık çalışanı ve 65 yaş üstü olmayan Aydın’ın aşı olurken çekildiği fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşması tepkilere neden oldu. 

Aydın, fotoğrafa “Bu güzel ve mübarek günde, Covid-19 aşımızı da olduk. Herkese sağlıklı günler dileğiyle...” notunu yazdı.

KAÇAK VİLLA YAPTIRMIŞTI

Aydın, devlet arazisine özel havuzlu kaçak villa yaptırmıştı. Aydın’ın kaçak villası yurttaşların şikâyeti üzerine Çevre Şehircilik Müdürlüğü’nün kararıyla önceki gün kendi yönetimindeki belediye ekiplerince yıkıldı.


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