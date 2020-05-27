AKP’li belediye başkanı Ensar’dan vazgeçemedi
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın, daha önce başkanlığını yaptığı Ensar Vakfı Çorum Şubesi yönetiminde yer almaya devam ettiği belirlendi.
Aşgın, 2013-2016 yıllarında Çorum Ensar Vakfı Şube Başkanlığı yapmış, bu görevi o dönem Çorum Kredi Yurtlar Kurumu olan Erol Kavuncu’ya devretmişti. Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı Erol Kavuncu’nun AKP’den milletvekili olmasıyla birlikte gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, Abdurrahman Çırak Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı olarak seçilmişti.
Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın da Ensar Vakfı Çorum Şubesi yönetiminde görev aldığı belirtildi.
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