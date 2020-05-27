AKP’li belediye başkanı Ensar’dan vazgeçemedi

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Aşgın, 2013-2016 yıllarında Çorum Ensar Vakfı Şube Başkanlığı yapmış, bu görevi o dönem Çorum Kredi Yurtlar Kurumu olan Erol Kavuncu’ya devretmişti. Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı Erol Kavuncu’nun AKP’den milletvekili olmasıyla birlikte gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, Abdurrahman Çırak Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı olarak seçilmişti.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın da Ensar Vakfı Çorum Şubesi yönetiminde görev aldığı belirtildi.