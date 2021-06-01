AKP'li belediye başkanı ile AKP'li meclis üyesi arasında yetki gaspı krizi
Dilekçe vermesine rağmen Belediye Meclisi’nde kendisine söz verilmeyen AKP'li Meclis Üyesi Esra Yılmaz, AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye tepki gösterdi.
AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AKP'li Meclis Üyesi Esra Yılmaz'ı 'dilekçe vermesine rağmen' konuşmasına izin vermedi. Belediye Meclisi kapanışında kendisine söz verilmeyen Yılmaz bu duruma isyan etti.
Ankara'da Mamak Belediye Başkanı Murat Köse haziran ayı meclis toplantısında "Gündem dışı konuşma istemiştim" diyen AKP'li Meclis Üyesi Esra Yılmaz'ın konuşmasına izin vermedi.
Sn.@MuratKoseMamak söz isteyen meclis üyesine söz vermemek için,gündemi uzattı,uzaaattı ve #demokrasi anlayışı gereği‘’Kendi aranızda karar verin!,, ??diyerek Söz vermediii #Sinovac #ErkamYıldırım @MamakBelediyesi https://t.co/4FDRUntjN4— Av. Haydar Demir?????????? (@AvHaydar) June 1, 2021
Bunun üzerine Yılmaz, "Gündem dışı konuşma istedim, nasıl engellersiniz meclis üyesini? Ayıp ne münasebet, dilekçemi verdim. Başkanım nasıl engellersiniz. Toplantı öncesinde dilekçemi verdim" ifadeleriyle yaşanan duruma tepki gösterdi.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Haydar Demir de yetki krizini sosyal medya hesabından paylaştı.
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