AKP'den Atatürk çıkışı: "Bir imam üzerinden..."

01 Haziran 2021 Salı, 17:09

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Ayasofya Camisi'nde Atatürk'e lanet okuyan imam Mustafa Demirkan hakkında konuştu.

Aydemir, Atatürk'e lanet okuyan imam için "Bir devlet memurunun yaptığından dolayı bize yönelmek yerine kendi kadrolarına baksınlar" açıklamasında bulundu.

Aydemir şunları söyledi:

"HDP, Atatürk'ün zemin oluşturduğu yapıyı yıkmak için gayret sarf ediyor. PKK'ya destek olan, PKK'yı bir kere dahi kınamayan HPD ile ortak olmak demek Atatürk’e düşman olmak demektir. CHP ile ortak olan İYİ Parti için de bunu çok net söylüyorum. Samimiyetle Atatürk'ün yanında duran, Atatürk'ün yaptıklarını hakkıyla teslim eden bizim kadrolarımız. Bizden Atatürk'e dönük hakaretamiz hiçbir şey sadır olmadı, olmaz. Bir devlet memurunun yaptığından dolayı bize yönelmek yerine kendi siyasi kadrolarına baksınlar. HDP ile ortaklıklarına baksınlar. PKK’ya olan desteklerine baksınlar. Bir imam üzerinden Atatürk'ü istismar edeceksiniz, biz de sükut edeceğiz. Böyle bir şey yok. Atatürk'ün sahibi bu millettir. Atatürk, tarihe tevdi edilmiş özel bir isimdir. Onu size kullandırtmayacağız, onun istismarına asla izin vermeyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün Ayasofya Camisi'nde Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi programı gerçekleşti. Etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okunmuştu.

Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski İmam Hatibi Mustafa Demirkan şunları söylemişti:

"Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... yarabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma..."