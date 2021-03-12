AKP'li belediye başkanına soru soran öğretmene soruşturma

12 Mart 2021 Cuma, 21:57

Astakos Haber’in haberine göre, Kocaeli Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yerel bir televizyon kanalına konuşmacı olarak katıldı. Katıldığı yayın sırasında sosyal medya üzerinden kendisine iletilen soruları cevapladı. Körfez Orhangazi Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Nurullah Şen, sosyal medya hesabı üzerinden Aygün’e yıllardır yolu ve suyu olmayan Çınarlı Karabey Mahallesine yolun ne zaman yapılacağını ve suyun ne zaman getirileceğini sordu. Zeki Aygün’e bu soruyu sormasının ardından öğretmen Nurullah Şen hakkında soruşturma başlatıldı.

“YOLUNUN YAPILMASI VE SUYUNUN GETİRİLMESİ İÇİN MÜCADELE İÇİNDEYİZ”

Hakkında soruşturma açılan öğretmen Nurullah Şen şunları belirtti:

“Çınarlı Karabey Mahallesi’nin yıllardır yolu ve suyu yok. Bu aslında Türkiye’nin bir ayıbıdır. Uzun zamandır burasın yolunun yapılması ve suyunun getirilmesi için mücadele içindeyiz. Seçim öncesi Başkan Zeki Aygün mahallemize gelerek vatandaşlarla konuştu, bazı sözler verdi. Ama bu söz tutulmadı. Ben de onu bir televizyon programında görmüşken sosyal medya hesabından, soru sordum. Sorduğum soruyu moderatör görsün diye kopyala yapıştır şeklinde çok kez sordum. Benim hiçbir siyasi amacım yoktu. Amacım sadece en doğal, en temel insan hakkı olan yol ve suyun getirilmesini istemekti. Ama gelinen noktada şaşkınlık içindeyim. Başkana soru sordum diye soruşturma geçiriyorum. Geçtiğimiz salı günü gelen milli eğitim müfettişlerine bu konuda açıklama yaptım. Yaptığım şeyden asla pişman değilim. Ama korkuyor muyum, korkuyorum, çekiniyor muyum evet çekiniyorum ama Allah’ıma güveniyorum”