AKP'li belediye başkanının yandaş imasına İsmail Saymaz öyle bir yanıt verdi ki...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Gazeteci İsmail Saymaz ve eşi Şeyda Saymaz'ı evlerinde ziyaret etti. AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin tepkisine İsmail Saymaz'ın yanıtı çok konuşuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İsmail Saymaz ve eşi Şeyda Saymaz'ı evlerinde ziyaret etti.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan İsmail Saymaz, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu akşam evimizi ziyaret etti.İmamoğlu, düğün hediyesi olarak ressam Mustafa Ayaz’ın enfes bir tablosunu ve bir ‘Nutuk’ armağan etti. Sayın başkana ziyaretinden ve inceliğinden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
İsmail Saymaz'ın paylaşımını alıntılayan AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu kareye bakıncaTARAFSIZ, OBJEKTİF ve en önemlisi YANDAŞ olmayan basını görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Murat Köse'nin paylaşımına yanıt veren İsmail Saymaz Köse'yi evine davet etti.
Saymaz şunları yazdı: Sayın başkan, yarın Ankara’da olacağım. Şayet bizi ziyaret etmek isterseniz sizi evimize bekliyorum.
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