AKP'li belediye borcu olanı esnafı icraya verdi
CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, AKP'li belediyenin su borcu olan vatandaşları, alacaklarını tahsil etmek için icraya verdiğini söyledi.
AKP’li Gümüşhane Belediyesi’nin su faturası borcunu ödeyemeyen pek çok yurttaşı ve esnafı icraya verdiği ifade edildi. Salgın sürecinde CHP’li belediyelerin düzenlediği yardım ve bağış kampanyaları engellenmek istenirken AKP’li belediyenin borcunu ödeyemediği için halka haciz yollaması tepkilere neden oldu.
İcra kararlarının ardından CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, belediyenin salgın döneminde “Dar gelirliden su faturaları tahsil edilmeyecek” açıklamasını anımsatarak “Gümüşhane Belediyesi su borcu bulunan pek çok esnafı ve yurttaşı icraya vermiş. Ayıptır ve de günahtır. İnsanların bu zor günlerinde ihtiyaç sahiplerine yardımcı olacağınıza yaptığınız işe bak” dedi.
“BECEREMİYORSUNUZ”
Salgın sürecinde Gümüşhane’nin sahipsiz bırakıldığını belirten Bedri Ağaç, “Yerel yönetim sizin işiniz değil. Bakın, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyelerimiz, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da talimatı ile pandemi döneminde hiç kim- senin suyunu kesmedi, kimseyi icraya vermedi, faturalarını ödemekte zorlanan milyonlarca vatandaşın su borçlarını da ‘Askıda Fatura’ veya başka yöntemlerle ödedi. Hiçbir şey bilmiyor ve beceremiyorsanız; Millet İttifakı’nın belediyelerini örnek alın” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Güldür Güldür'den dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
- Boş cips kutusunu çöpe atacakken fark etti, polisi aradı
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- Geyik kendini böyle sevdirdi
- Bakanlık yurttaşları evlerinden çıkmaları için zorluyor
- Bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
- Minibüsü 'maskesiz-mesafesiz' diskoya çevirdiler
- Video savaşları
- Gürbulak Gümrük Kapısında 12 maymun yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden 'çalışma izni görev belgesi' kararı
- Milli Eğitim'den bayram öncesi 'tatil' kararı
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- CHP'den AKP'nin videosuna belgeli yanıt
- Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya yanıt
- FOX'un iddialı dizisi için 'erken final kararı'
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- Gericiler bu kez Mehmet Ceyhan'ı hedef aldı
- E-Devlet'te yeni dönem
- Kilo vermeyi zorlaştıran 8 hata