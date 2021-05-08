AKP'li belediye borcu olanı esnafı icraya verdi

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:39

AKP’li Gümüşhane Belediyesi’nin su faturası borcunu ödeyemeyen pek çok yurttaşı ve esnafı icraya verdiği ifade edildi. Salgın sürecinde CHP’li belediyelerin düzenlediği yardım ve bağış kampanyaları engellenmek istenirken AKP’li belediyenin borcunu ödeyemediği için halka haciz yollaması tepkilere neden oldu.

İcra kararlarının ardından CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, belediyenin salgın döneminde “Dar gelirliden su faturaları tahsil edilmeyecek” açıklamasını anımsatarak “Gümüşhane Belediyesi su borcu bulunan pek çok esnafı ve yurttaşı icraya vermiş. Ayıptır ve de günahtır. İnsanların bu zor günlerinde ihtiyaç sahiplerine yardımcı olacağınıza yaptığınız işe bak” dedi.

“BECEREMİYORSUNUZ”

Salgın sürecinde Gümüşhane’nin sahipsiz bırakıldığını belirten Bedri Ağaç, “Yerel yönetim sizin işiniz değil. Bakın, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyelerimiz, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da talimatı ile pandemi döneminde hiç kim- senin suyunu kesmedi, kimseyi icraya vermedi, faturalarını ödemekte zorlanan milyonlarca vatandaşın su borçlarını da ‘Askıda Fatura’ veya başka yöntemlerle ödedi. Hiçbir şey bilmiyor ve beceremiyorsanız; Millet İttifakı’nın belediyelerini örnek alın” ifadelerini kullandı.