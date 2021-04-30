İcra ve iflas takipleri haziran ayına kadar durduruldu!

30 Nisan 2021 Cuma, 12:19

Resmi Gazete'nin bugünkü (30.04.2021) sayısında yer alan vergi usul kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, bahsedilen tarihler arasında vadesi gelen kambiyo senetlerine dayalı alacaklar hakkında 30 Nisan ile 31 Mayıs arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış takipler de duracak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARARLAR

- Ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasına isabet eden çekler, 1 Haziran'dan sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek.

- Yasa kapsamında, bahsedilen tarihler arasında vadesi gelen kambiyo senetlerine dayalı alacaklar hakkında 30 Nisan ile 31 Mayıs arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış takipler duracak.

- Kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.

- Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere yapılan 1,000 TL'lik ikramiye ödemesinde 100 TL'lik artış sağlayan madde de yasa kapsamında yer alıyor. Yasa, petrol piyasası ve akaryakıt sektöründe çeşitli düzenlemeler de içeriyor.