AKP'li belediye 'dilenci timi' kurdu

Şanlıurfa’da gün geçtikçe sayıları artan ve hemen hemen kentin birçok noktasında rastlanan dilencilerle mücadele edebilmek için AKP’li Büyükşehir Belediyesi “dilenci timi” kurdu. Dilenci sayısındaki artışta kentte 650 bin Suriyelinin yaşamasının da etkisi olduğu öne sürülüyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2021 Cuma, 18:46
AKP'li belediye 'dilenci timi' kurdu
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AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentte sayıları giderek artan dilencilerle mücadele edebilmek için “dilenci timi” kurdu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde görevli sivil zabıtaların dilenci timinde görevlendirildiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da ana arterler ve camii önlerinde dilenenleri yakalayan "Dilenci Timi" yakaladığı dilencileri zabıta karakoluna götürüp, dilenmeyi sürdürmeleri halinde kendilerine ceza verileceği uyarısında bulunduktan sonra serbest bırakıyor.


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