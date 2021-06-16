AKP'li belediye Gürsel Erol ismine katlanamadı
Tunceli'nin Çemişkezek ilçesinde önceki dönem belediye başkanı tarafından yapılan parka CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un ismi verildi. Seçimlerde AKP'ye geçen belediye, tabelayı indirdi, parkı kaderine terk etti.
CHP yönetimindeki Çemişkezek belediyesi yaptırdığı parka Gürsel Erol ismini verdi. Belediye AKP'ye geçtikten bir süre sonra yönetim parkın tabelasını indirdi. Harabeye dönen parkı Gürsel Erol ziyaret etti. Gürsel Erol karşılaştığı manzaraya sert tepki gösterdi. Elazığ medyasında yansıyan haberlerde, "Hizmet, her kim ve hangi siyasi partiden ve şahsiyetten gelirse gelsin halk içinse ve halkın hayatına birebir değen güzellikler sergiliyorsa kutsaldır, değerlidir ve anlamlıdır. Bu hizmete vesile olan her kim ve parti ise de takdire şayandır" denildi.
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