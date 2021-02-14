AKP’li belediye, Halk Ekmek büfesini kaldırdı
AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin, İBB’ye ait Halk Ekmek büfesini yerinden kaldırmasının ardından İBB'den yeni hamle geldi. Halk Ekmek Satış Büfesi, İBB kontrolündeki alana yeniden kuruldu.
AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin, İBB’ye ait Halk Ekmek büfesini yerinden kaldırdığı bildirildi. İBB, kaldırılan alana yakın bir yerde bulunan kendi yetkisindeki yere yeni bir büfe koydu.
İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, ''Halkın ekmek davasından asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
''Dün Sancaktepe belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılan Halk Ekmek Satış Büfesi bugün İBB kontrolündeki alana yeniden kuruldu. Kar-Kış demeden halkımızı Kaliteli ve ucuz ekmekle buluşturmaya çalışan Özgen Nama ve Halk Ekmek çalışanlarına sonsuz teşekkürler.”
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