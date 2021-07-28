AKP'li Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiasına soruşturma izni verilmedi
İçişleri Bakanlığı, AKP'li Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarının soruşturulmasına izin vermedi.
Üsküdar Belediyesi’nde 8 yıl müdürlük yaptıktan sonra “Sistematik yolsuzluk var” diyerek ifade veren Veysel Kömürcü’nün iddialarının odağındaki isimlerin soruşturulmasına İçişleri Bakanlığı’ndan izin çıkmadı, Savcılık ‘takipsizlik’ kararı verdi.
Olayın yaşandığı tarihte de Belediye Başkanı olan Hilmi Türkmen ve yine aynı tarihte Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olan Yakup Öksüz görevi kötüye kullanmak suçlamalarından yargılanmak istendi. Ancak İçişleri Bakanlığı’ndan izin çıkmadı. Belediye’de 8 yıl müdürlük yapan Kömürcü, yolsuzluk iddialarını kamuoyuyla paylaştı. Kömürcü, 2019’da verdiği ifadede Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yakup Öksüz’ü “eğitim kurumlarıyla yapılan ihalelerden ders karşılığı gibi nakit para almak, kayıt parası olarak elden para almak, ortaokul ve liselerde dağıtılmak üzere eğitim seti alınmış gibi göstermek, hizmet alım işi yapılmadığı halde fatura keserek bedelini almak, velilerden kayıt parası almak” gibi eylemlerle suçlamıştı.
TAKİPSİZLİK KARARI
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Cingil, konuyu Danıştay’a, ardından da Danıştay Davalar Dairesi’ne taşıyarak itirazlarda bulunduğunu kaydetti. Cingil, “İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı’yla ilgili idari soruşturma yaptı. Bakanlık, Belediye nezdinde bazı eğitim faaliyetlerinin yapıldığı, kurumda belirli bedeller karşısında eğitim verildiği ancak bunun kayıtlarda olduğunu söyledi. Ama inceleme sadece bu yönde yapıldı. Hâlbuki iddialar kayıtlarda olmayan işlemlere ilişkindi. Ne idari soruşturmada ne de adli soruşturmada devletin zabıt kâtibine sayfalarca ifade verip belge sunan Veysel Kömürcü dinlenmedi. İnceleme tamamen Belediye Başkanı’nı aklamak için yapıldı.
İçişleri Bakanlığı Belediye Başkanı’nı korudu. Bunun hasıraltı edileceğini zaten suç duyurusu yaptığım zaman da biliyordum. Soruşturmanın hasıraltı yapılması burada yolsuzluk olduğunun kanıtıdır” diye konuştu.
Video Haberler
- Erdoğan'ın eski tarihli göçmen açıklaması gündem oldu
- ATM önünü ringe çevirdiler! Sıra kavgası kamerada
- Evinin banyosunda ölü bulundu
- İstanbul'da skandal görüntüler! Tehlike saçtılar
- Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
- İzmir'de korkunç ölüm
- Yalova’da korku dolu anlar
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
- Gaziantep'te korkutan yangın
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
En Çok Okunan Haberler
- A101'de satılan ürün tepki çekti
- AKP istemiyor, MHP sıcak bakıyor
- İzmir'de deprem!
- İşte üçüncü doz aşının etkisi
- Gaziantep'te patlama ve yangın
- Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyenini katletti
- Yoğun bakımlar 'aşısız' dolu
- Akıncı’dan Bahçeli’ye sert yanıt
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! İşte olayın ayrıntıları...
- Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı