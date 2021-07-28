AKP'li Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiasına soruşturma izni verilmedi

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:11

Üsküdar Belediyesi’nde 8 yıl müdürlük yaptıktan sonra “Sistematik yolsuzluk var” diyerek ifade veren Veysel Kömürcü’nün iddialarının odağındaki isimlerin soruşturulmasına İçişleri Bakanlığı’ndan izin çıkmadı, Savcılık ‘takipsizlik’ kararı verdi.

Olayın yaşandığı tarihte de Belediye Başkanı olan Hilmi Türkmen ve yine aynı tarihte Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olan Yakup Öksüz görevi kötüye kullanmak suçlamalarından yargılanmak istendi. Ancak İçişleri Bakanlığı’ndan izin çıkmadı. Belediye’de 8 yıl müdürlük yapan Kömürcü, yolsuzluk iddialarını kamuoyuyla paylaştı. Kömürcü, 2019’da verdiği ifadede Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yakup Öksüz’ü “eğitim kurumlarıyla yapılan ihalelerden ders karşılığı gibi nakit para almak, kayıt parası olarak elden para almak, ortaokul ve liselerde dağıtılmak üzere eğitim seti alınmış gibi göstermek, hizmet alım işi yapılmadığı halde fatura keserek bedelini almak, velilerden kayıt parası almak” gibi eylemlerle suçlamıştı.

TAKİPSİZLİK KARARI

BirGün’den Meral Danyıldız’ın haberine göre , Veysel Kömürcü ayrıca durumu Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e ilettiğini ancak Kömürcü’nün konuyu yetkili makamlara bildirmediğini ifade etmişti. “Görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla konuyu yargıya taşıyan Avukat Onur Cingil’in soruşturma talebi ise takipsizlikle sonuçlandı. Konuyla ilgili Savcılığın soruşturma izni vermesini istediği İçişleri Bakanlığı, Türkmen ve Öksüz hakkında soruşturma izin vermedi. Takipsizlik kararında, “İçişleri Bakanlığı tarafından şikâyet üzerine inceleme yapılmış ve ‘iddianın işleme konulmamasına’ karar verilmiştir. Soruşturma yapılmasının İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda vereceği izne bağlı olduğu ve İçişleri Bakanlığı tarafından da iddianın işleme konulmamasına karar verilmiş olup, kamu görevlisi şüpheliler ile ilgili olarak soruşturma şartı bu haliyle gerçekleşmemiştir” denildi. Soruşturma izni istenen Belediye Başkanı ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü için İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermeyince, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Cingil, konuyu Danıştay’a, ardından da Danıştay Davalar Dairesi’ne taşıyarak itirazlarda bulunduğunu kaydetti. Cingil, “İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı’yla ilgili idari soruşturma yaptı. Bakanlık, Belediye nezdinde bazı eğitim faaliyetlerinin yapıldığı, kurumda belirli bedeller karşısında eğitim verildiği ancak bunun kayıtlarda olduğunu söyledi. Ama inceleme sadece bu yönde yapıldı. Hâlbuki iddialar kayıtlarda olmayan işlemlere ilişkindi. Ne idari soruşturmada ne de adli soruşturmada devletin zabıt kâtibine sayfalarca ifade verip belge sunan Veysel Kömürcü dinlenmedi. İnceleme tamamen Belediye Başkanı’nı aklamak için yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Belediye Başkanı’nı korudu. Bunun hasıraltı edileceğini zaten suç duyurusu yaptığım zaman da biliyordum. Soruşturmanın hasıraltı yapılması burada yolsuzluk olduğunun kanıtıdır” diye konuştu.