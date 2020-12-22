AKP’li belediyeden ‘böl, ihaleden kaçır, doğrudan temin et’ taktiği
AKP’li Manisa Yunusemre Belediyesi’nin ihale yapmadan, doğrudan teminle belirlenen 90 bin 358 liralık sınıra takılmamak için klima, spor malzemesi ve mobilya alımları ile araç bakım onarım işleri ve iş makinesi kiralama işlerini 2 ile 17 arasında değişen kısımlara ayırdığı ve böylece aynı nitelikteki işleri aynı yükleniciden doğrudan temin ettiği ortaya çıktı.
Kısımlara bölünen işlerin toplam maliyeti ise KDV hariç 2 milyon 79 bin 696 lira olarak hesaplandı. Sayıştay’ın 2019 yılı denetim raporunda büyükşehir sınırlarındaki belediyelerin, 2019’da, 90 bin 358 lira altındaki ihtiyaçlar için doğrudan temin yapabileceği ancak bu tutarın üzerindeki ihtiyaçlar için ihale yapması gerektiği vurgulanarak, AKP’li Yunusemre Belediyesi’nin, klima, spor malzemesi ve mobilya alımları ile araç bakım onarım ve iş makinesi kiralama işlerinin, belirlenen sınırın altında kalınması amacıyla kısımlara bölündüğünün tespit edildiği aktarıldı.
Buna göre, klima alım işi KDV hariç 71 bin 500 lira ve 86 bin lira olmak üzere 2; mobil alım işi KDV hariç 84 bin 592 lira ve 60 bin 666 lira olmak üzere 2; spor malzemesi alım işi KDV hariç 50 bin 500 lira ile 89 bin 500 lira arasında değişen 4; araç bakım onarım işleri KDV hariç 41 bin 50 lira ile 83 bin 540 lira arasında değişen 9 ve iş makinesi kiralama işi ise KDV hariç 26 bin 880 lira ile 86 bin lira arasında değişen toplam 17 kısıma bölünürken, “kısımlara bölünen aynı nitelikleri işler, aynı yükleniciden doğrudan temin suretiyle gerçekleştirildi.”
Rapordaki diğer bulgular ise özetle şöyle:
- Milli Emlak Müdürlüğü tarafından belediyeye tahsis edilen 21 taşınmaz, muhasebe kayıtlarında yer almadı.
- Gecekondu fonu hesabında bulunan 100 bin lira, belediyenin genel hesaplarına alınarak, yasada belirlenen amaçlar dışında kullanıldı.
- Otopark bedelleri, büyükşehir belediyesine aktarılmadı.
- Büfe, çay bahçesi ve fırın gibi belediyenin mülkiyetinde bulunan 17 taşınmaz, 10 yıldır ihale yapılmadan aynı kişilere kiralanıyor.
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