AKP'li belediyeden doğa katliamı: Çöpler ilçe girişine döküldü

07 Ağustos 2020 Cuma, 17:18

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, belediye görevlileri topladıkları atıkları ilçenin girişindeki boş araziye döktü. Yurttaşlar ilçenin girişine çöplerin dökülerek halk sağlığının hiç sayıldığını belirtirken, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır da, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’a tepki gösterdi.

İlçenin girişine çöpleri dökmenin akla ziyan bir durum olduğunu belirten Çankır, “AKP'li Koçarlı Belediyesi, vizyonsuzluğunu ummadığımız bir boyuta çıkartarak, topladıkları çöplerini ilçenin girişindeki garajın yanına dökmeye başlamıştır. Ne gönül, ne de akıl bu yapılanı bir belediyecilik hizmeti olarak göremez. Bir belediye başkanı halkına ve ilçesine bu şekilde hizmet edemez. Basında çıkan, sosyal medyada yayılan bu görüntülerle güzide ilçemiz Koçarlı böyle anılmamalıdır. Covid-19 salgını sebebiyle tüm yetkililer hijyen ve temizlik diye sürekli açıklama yaparken, bu hizmet anlayışı ile ilçeyi çöp kokusuna mahrum bırakmak, sıcak yaz aylarında halka yapılan eziyettir. Koçarlı halkı bunu asla hak etmiyor” dedi.

"GÖNÜLSÜZ BELEDİYECİLİK..."

Çankır sölerini şöyle sürdürdü: “Gönülsüz belediyecilik anlayışı ilçenin girişlerine çöp döküyor, aynı anlayışın vekili gidip sahilleri gözetliyor, bir diğeri ise Ankara'daki yerine sağlamlaştırmak için Aydın'ı umursamıyor. Halkın derdiyle dertlenmediğiniz için olmuyor, yapamıyorsunuz, başarılı olamıyorsunuz! Halka hizmet noktasında çok ama çok eksiksiniz. Büyüklerinizin yolundan gidiyorsunuz ama o yol doğru bir yol değil. Vatandaşlarımız adına Koçarlı’daki konunun takipçisi olacağımızı buradan bildiriyor, ilkel çöp depolama işine derhal son verilmesi çağrısında bulunuyorum.”