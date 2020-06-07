AKP'li Belediye'den 'Ertuğrul Gazi' diye Engin Altan Düzyatan büstü

07 Haziran 2020 Pazar, 19:31

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan'ın da aralarında bulunduğu 20 ismin büstlerini yerleştirdi. Ertuğrul Gazi'nin büstünün 'Diriliş Ertuğrul' dizinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan'a benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Sanatçı Ömer Gençtürk tarafından bronz ve bazalt taşından yapılan 20 büst, 4 Haziran günü belediye binası önünde bulunan meydana yerleştirildi. Birçok kişi ilk bakışta kaidesinde Ertuğrul Gazi yazan büstün dizi oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a benzediğini dile getirdi. Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynamıştı.

Meydanda, Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, Ertuğrul Gazi, Alaattin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy, İbni Sina’nın büstleri bulunuyor.