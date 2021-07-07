AKP'li belediyeden iktidara yakın şirkete 70 milyonluk 4 ihale

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:47

Türkiye’nin hemen her kentinde faaliyet gösteren marketler zincirini bünyesinde barındıran ve iktidara yakın ilişkileri nedeniyle hızla büyüyen Yeni Mağazacılık A.Ş., bir yıl içinde 70 milyon TL’lik kamu ihalesi üstlendi.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Birgün'den Mustafa Bildircin imzalı habere göre; Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı içinde, ‘İhtiyaç Sahibi Ailelere Elektronik Kart ile Yardım ve Dağıtımı’ adı altında açtığı ilk ihale 5 Şubat 2020’de gerçekleştirildi. İhale kapsamında, 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi’nden sonra yürütülen operasyonlar ile gündeme gelen Turgut Aydın’ın patron olduğu şirket ile 12,3 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

İdare, 14 Mayıs 2020 tarihinde de ‘İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Amaçlı Sosyal Destek Kartı Alımı’ ihalesi gerçekleştirdi. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen bu ihaleyi de Yeni Mağazacılık A.Ş. kazandı. Şirket ile masaya oturan belediye, 760 bin TL’ye imza attı. 14 Mayıs günü gerçekleştirilen ihaleden altı gün sonra, 20 Mayıs 2020’de bu kez, ‘İhtiyaç Sahibi Ailelere Elektronik Kart ile Yardım ve Dağıtımı’ ihalesi açıldı.

Bu ihaleyi de aynı şirket kazanırken ihalenin bedelinin 19 milyon TL olduğu bildirildi.Belediye aynı isimle, 25 Ağustos 2020 tarihinde yeni bir ihale daha düzenledi. Bu ihale de aynı adrese giderken ihale bedeli kayıtlara, 38 milyon TL olarak geçti.