AKP’li Belediyeden Numan Kurtulmuş'a yakınlığıyla bilinen isme 51 milyonluk ihale

25 Şubat 2021 Perşembe, 09:58

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a yakınlığı ile bilinen eski milli görüşçü Hasan Topaloğlu, AKP’li belediyelerden aldığı büyük ihalelerle dikkat çekmeye başladı. Oğlu AKP’den İstanbul Belediye Meclis üyesi olan Hasan Topaloğlu’nun şirketi, AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nden 51 milyon TL’lik araç kiralama ihalesi aldı.

Bahçelievler Belediyesi’nin, “Bahçelievler İlçe Sınırları Dahilinde Kent Temizliği Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralama” adı altında düzenlediği ihale sonuçlandı. İhaleyi Teknik Katı Atık Yönetimi Tic. Ltd. Şirketi 51 milyon 449 bin 426 TL’ye üstlendi. Sözleşmesi imzalanan ihale kapsamında, toplam 81 araç 23 ay süreyle atıkların toplanması işinde kullanılacak.

İhale şartnamesine göre araçlar 2017 ve daha sonraki yıllara ait olması gerekiyor. Uzmanlar, ihale bedelinin yaklaşık yarısı ile tüm araçlar satın alınabileceğini belirterek, “İhale bedelinin yaklaşık yarısı kar olarak firmaya kalacak. Ayrıca 23 ayın sonunda araçlar da firmaya kalacak. Oldukça karlı bir ihaleye benziyor” değerlendirmesi yaptı.

TOPALOĞLU’NUN GÜÇLÜ DOSTLARI

BirGün'ün haberine göre, Bahçelievler Belediyesi’nin ihalesini üstlenen Teknik Katı Atık Yönetimi firmasının sahibi Hasan Topaloğlu, AKP’nin güçlü isimleriyle dostlukları olan biri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çeşitli vesilelerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Trabzonlu Hasan Topaloğlu, özellikle AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a yakınlığı ile biliniyor. Siyasi faaliyetlerinde Kurtulmuş ile birlikte hareket etmesiyle dikkat çeken Topaloğlu, 1994-2004 yılları arasında Pendik Belediyesi’nde, Refah ve Fazilet Partisi dönemlerinde meclis üyeliği yapmıştı.

KLEOPATRA KOYU İHALESİ

Türkiye kamuoyu Hasan Topaloğlu’nu, 2018 yılında Kleopatra Koyu’nun 29 yıllığına kiralanması ihalesiyle daha yakından tanıdı. İhaleyi Topaloğlu’nun bir başka firması olan Tekirova Kurumsal Turizm Otelcilik almış ancak mahkeme Kleopatra Koyu’nun kiralanması ihalesini daha sonra iptal etmişti.

Rize ve Trabzon illerine hizmet verecek olan ve 2019’da 23 yıllığına yap-işlet-devret modeline göre ihale edilen, Araklı Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi ihalesini de Hasan Topaloğlu’nun şirketi almıştı.

VELİAHT AKP’Lİ MECLİS ÜYESİ

Hasan Topaloğlu’nun oğlu Furkan Topaloğlu, AKP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve Pendik Belediye Meclisi üyesi olarak da görev yapıyor. Babasının grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapan Furkan Topaloğlu, 1992 Pendik doğumlu. Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni bitiren Topaloğlu, Maltepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2019 belediye seçimlerinde AKP’den belediye meclis üyesi seçildi.