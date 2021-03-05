AKP'li belediyeden 'özel koleje imar kıyağı' iddiası

05 Mart 2021 Cuma, 17:37

Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe’de bir özel okul sahibi, talip olduğu bitişik parseldeki yaklaşık 2 bin metrekarelik park alanını, başka mahallelerde üç değişik yerde bulunan küçük parsellerle takas etmeyi önerdi. AKP’li Sancaktepe Belediyesi de bu teklifi kabul ederek, mülkiyetindeki 2 bin metrekarelik park alanının, özel okul alanına çevrilmesiyle ilgili teklifi ilçe beledi meclisinin onayına sundu. Teklif, Sancaktepe Belediye Meclisi’nin mart ayı toplantısında gündeme alındı.

Söz konusu teklif yazısına göre, Sancaktepe Meclis Mahallesi’nde bulunan Özel Tercih Koleji, okulun bitişiğinde bulunan ve planlarda park olan 2 bin metrekarelik araziyi, takas yöntemiyle talep etti. Kolej sahibi, talep ettiği parkın imar planlarının değiştirilerek, özel eğitim alanına alınmasını ve 5 kat imar verilmesini de istedi. Bu talep karşılığında Özel Tercih Koleji sahibi, Sancaktepe’nin 3 değişik mahallesinde bulunan, mülkiyeti kendisine ait küçük metrajlı parselleri, belediyeye vermeyi önerdi.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ: PİS KOKULAR GELİYOR

Teklifin, Sancaktepe Belediye Meclisi’ndeki görüşülmesi sırasında söz alan İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Halil Gülyaz, takas ve imar değişikliğini eleştirdi. Aynı mahallede aynı büyüklükte bir yerle takas edilmesi durumunda teklife ‘evet’ diyebileceklerini belirten Gülyaz, “Geçen yıl mecliste söylemiştim, burasıyla ilgili burnuma kötü kokular geliyor diye. Değersiz olan o yerlere karşılık, Meclis Mahallesi’nde bulunan araziyi vermek, buna ‘evet’ demek sizin de vicdanlarınıza sığmayacaktır” dedi.

Teklif, CHP ve İYİ Parti Meclis üyelerinin ret oylarına karşın, AKP Meclis üyelerinin oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edildi. Özel Koleje verilerek imara açılacak olan Belediyeye ait arazi, 2009 yılında hazırlanan imar planlarında park alanı olarak tescillenmişti. Söz konusu imar değişikliğinin geçerlilik kazanabilmesi için, üst ölçekli imar planlarında da değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun için söz konusu değişiklik İBB Meclisi’nde de ele alınacak. Ancak İBB Meclisi’nde de AKP çoğunlukta bulunduğu için muhalefetin "imar kıyağı" olarak nitelendirdiği bu değişikliğin kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.