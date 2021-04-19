AKP’li belediyeler aracılığıyla 'insan kaçakçılığı' iddiası

19 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

Elazığ Arıcak, Akçakiraz, Baskil, Ordu Korgan, Tokat Erbaa ve Bursa Yıldırım gibi ilçelerde de benzer olayların yaşandığı iddia edildi. Kocaeli Dilovası Belediyesi’nin Ekim 2020’de, Ankara Kızılcahamam Belediyesi’nin ise 6 Ağustos 2020’de, Almanya’nın Hannover kentine gezi düzenleme kararı aldığı belirlendi. İki belediyenin planladığı geziler, salgın nedeniyle gerçekleştirilemezken, Kızılcahamam Belediye Meclisi’ndeki karara, 3 İYİ Partili meclis üyesinin şerh koyduğu öğrenildi.

Malatya’nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de, “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi” kapsamında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenecek olan çevre, eğitim ve kültürel inceleme gezisine 53 kişinin gönderilmesine karar vermişti. Ancak geziye gidenlerin birçoğunun geri dönmemesi ile insan kaçaklığı iddiaları gündeme geldi. Olayın yalnızca Yeşilyurt Belediyesi ile sınırlı kalmadığı, benzer olayların Elazığ Arıcak, Akçakiraz, Baskil, Ordu Korgan, Tokat Erbaa, Bursa Yıldırım gibi belediyelerde de yaşandığı iddia edildi. Bu ilçelerde de çeşitli dernekler aracılığı ile Almanya’nın çeşitli kentlerine geziler düzenlendiği ancak birçoğunun geri dönmediği öne sürüldü.

MERKEZDE İKİ İSİM İDDİASI

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre, yaşanan olayların merkezinde iki Bingöllü isim var. Biri eski Bingöl Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı, diğeri de Almanya’da yaşayan Ersin Kilit. İddiaya göre, yurtdışına gitmek isteyenler Ayrancı’ya yüklü miktarda ödeme yapıyor. Bu isimler, aracı belediyeler ve Almanya’daki Kilit tarafından düzenlenen gezi listelerine dahil ediliyor ve kendilerine hizmet pasaportu çıkarılıyor. Pasaportu alanlar, gezi ekibi ile birlikte yurtdışına çıkarılıyor. Daha sonra bu kişiler orada kalarak, iltica başvurusunda bulunuyor. Organizasyonun Almanya merkezinde ise Kilit ailesine ait şirketler olduğu öne sürülüyor. Ancak Ayrancı ve Kilit, iddiaları reddediyor.

BAŞARISIZ GİRİŞİMLER VAR

Gerçekleşen olayların yanı sıra girişimde bulunulan ancak sonuçlandırılmayan geziler olduğu da öğrenildi. Ağrı’daki Doğubeyazıt Belediyesi’nin çalışmalarını başlattığı geziye ilişkin işlemlerin asıl niyetin anlaşılmasının ardından durdurulduğu belirtildi. Sonuca ulaşmayan girişimlerden ikisinin de Kocaeli Dilovası ve Ankara Kızılcahamam belediyelerinde yaşandığı öne sürüldü.

MHP’LİLER DE VAR İDDİASI

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, AKP’li Kızılcahamam Belediye Meclisi’nin ağustos ayında gerçekleştirilen olağan toplantısında, “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek” adlı proje kapsamında Almanya’nın Hannover kentine, “kentin çevre, eğitim ve kültürel çalışmalarını yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak” üzere belediyeyi temsilen 10 kişinin görevlendirilmesi kararlaştırıldı. Kararda, tüm masrafların Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından karşılanacağı kaydedildi. Başlangıçta 12 kişinin adı verilen gezi listesine sonradan, arasında MHP’lilerin de olduğu 41 kişi daha eklendi. Listede Bingöllü bazı yurttaşların da olması, meclis görüşmelerinde, “belediye görevlileri dışındaki kişilerin geziye katılmasının, belediyenin kurumsal yapısına zarar vereceği” tartışmalarına neden oldu. Tartışmaların ardından karar, üç İYİ Partili meclis üyesinin itirazına karşın AKP ve MHP’li 12 meclis üyesinin oyçokluğu ile kabul edildi. Gezinin ise Covid-19 vakalarının artması nedeniyle yapılamadığı öğrenildi.

‘TEKLİF GELMEDİ’

Başka bir karar da AKP’li Dilovası Belediye Meclisi’nde Ekim 2020’de alındı. İlçede bulunan sivil toplum kuruluşları ve belediye çalışanları için “işbirliği ve bilgi alışverişi” amacıyla yine Almanya’nın Hannover kentine inceleme gezisi yapılması kararlaştırıldı. Gezinin tüm masraflarının Almanya’da faaliyet gösteren bir şirket tarafından karşılanacağı belirtilen kararda, geziye katılacak isimlerin ise başkanlık makamının oluru ile hazırlanacağı aktarıldı. Ancak, “belediye çalışanları dışındaki bazı isimlerin de dahil edildiği ve yaklaşık 50 kişinin yer aldığı gezinin, hizmet pasaportlarının hazırlanmasına karşın Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ertelendiği” iddia edildi. Cumhuriyet’in ulaştığı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ziyaretin, belediyeciliğin, şehir planlamasının yerinde incelenmesi için düşünüldüğünü söyleyerek, masrafları karşılayacak şirketin ise Hannover belediyesinin şirketi olduğunu belirtti. Şayir, gezinin pandemi nedeniyle iptal edildiğini kaydederken geziye ilişkin belediyeye teklif gelmediğini aktararak “Dışarıdan teklif gelmedi. Belediyenin kendi kararıydı” dedi. Belediye çalışanları dışındaki kişilerin de gezi listesine dahil edildiği iddialarına ilişkin ise Şayir, “Hayır, öyle bir şey yok. Varsa, iş insanıdır. Bir tane, iki tanedir. Gri pasaport dahi almadık” ifadelerini kullandı.