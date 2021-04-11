'Çevre' eğitimi için Almanya’ya gönderilen 43 kişi geri dönmedi

11 Nisan 2021 Pazar, 10:05

Malatya'da AKP'li Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında toplanarak Nisan Ayı 1.Oturum Toplantısını gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki teklifler ile komisyon raporlarını karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, CHP'li meclis üyelerinin "Almanya'ya gidip geri dönmeyen 43 kişi"yle ilgili sorusu damga vurdu.

CHP’li meclis üyeleri Günnur Tabel, İsmail Aydın ve Önder Öztürkoğlu, geçtiğimiz yıl Almanya'ya yönelik planlanan bir gezi için gönderilen 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği iddialarını içeren yazılı bir soru önergesi sundu.

Soru önergesinde, geçen yıl Almanya’nın Saksonya Eyaleti Hannover şehrinde faaliyet gösteren bir şirket tarafından “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek” adlı proje kapsamında düzenlenecek olan çevre, eğitim ve kültürel inceleme gezisine Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyeleri ile birlikte 53 kişilik bir kafilenin katılmasının planlandığı ve gezi için belediyeyi de temsilen bir heyetin gönderilmesine, yol, konaklama ve iaşe bedelleri gibi tüm masrafların ilgili firma tarafından karşılanacağı belirtilirken belediyeyi temsilen de Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş’un katılmalarının kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildiği hatırlatıldı.

Ardından bu karara dayanarak, belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.09.2020 tarihinde Malatya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazdığı yazıda 24.08.2020 tarihinde ilgili dernekle belediye arasında bir protokol imzaladığı, buna göre toplam 45 kişinin 07.09.2020 ile 16.09.2020 tarihlerinde bu geziye katılacağı, bu nedenle de bu kişilere hizmet pasaportu düzenlenebilmesi için gerekli valilik onayının alınarak gönderilmesi istendiği belirtilen önergede Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a şu sorular yöneltildi:

"1) Bahse konu dernekle imzalanan protokolün içeriği nedir?

2) Belediyemizin gerek bu şirket ve gerekse de bu dernekle bağı nedir?

3) Bu geziden iki belediye elemanı dışındaki 43 kişinin ülkeye dönmediği doğru mudur?

4) Eğer dönmüşlerse de giriş-çıkış yapanların tam listesini görmemiz mümkün müdür?"

Belediye Başkanı Çınar ise soru önergesini yazılı olarak yanıtlayacağını bildirdi.