'Çevre' eğitimi için Almanya’ya gönderilen 43 kişi geri dönmedi
Malatya'da AKP’li Yeşilyurt Belediyesi'nin ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için yurtdışına gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği öne sürüldü.
Malatya'da AKP'li Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında toplanarak Nisan Ayı 1.Oturum Toplantısını gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki teklifler ile komisyon raporlarını karara bağladı.
Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, CHP'li meclis üyelerinin "Almanya'ya gidip geri dönmeyen 43 kişi"yle ilgili sorusu damga vurdu.
CHP’li meclis üyeleri Günnur Tabel, İsmail Aydın ve Önder Öztürkoğlu, geçtiğimiz yıl Almanya'ya yönelik planlanan bir gezi için gönderilen 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği iddialarını içeren yazılı bir soru önergesi sundu.
Soru önergesinde, geçen yıl Almanya’nın Saksonya Eyaleti Hannover şehrinde faaliyet gösteren bir şirket tarafından “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek” adlı proje kapsamında düzenlenecek olan çevre, eğitim ve kültürel inceleme gezisine Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyeleri ile birlikte 53 kişilik bir kafilenin katılmasının planlandığı ve gezi için belediyeyi de temsilen bir heyetin gönderilmesine, yol, konaklama ve iaşe bedelleri gibi tüm masrafların ilgili firma tarafından karşılanacağı belirtilirken belediyeyi temsilen de Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş’un katılmalarının kabulüne yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildiği hatırlatıldı.
Ardından bu karara dayanarak, belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.09.2020 tarihinde Malatya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazdığı yazıda 24.08.2020 tarihinde ilgili dernekle belediye arasında bir protokol imzaladığı, buna göre toplam 45 kişinin 07.09.2020 ile 16.09.2020 tarihlerinde bu geziye katılacağı, bu nedenle de bu kişilere hizmet pasaportu düzenlenebilmesi için gerekli valilik onayının alınarak gönderilmesi istendiği belirtilen önergede Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a şu sorular yöneltildi:
"1) Bahse konu dernekle imzalanan protokolün içeriği nedir?
2) Belediyemizin gerek bu şirket ve gerekse de bu dernekle bağı nedir?
3) Bu geziden iki belediye elemanı dışındaki 43 kişinin ülkeye dönmediği doğru mudur?
4) Eğer dönmüşlerse de giriş-çıkış yapanların tam listesini görmemiz mümkün müdür?"
Belediye Başkanı Çınar ise soru önergesini yazılı olarak yanıtlayacağını bildirdi.
Video Haberler
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu
En Çok Okunan Haberler
- Ziya Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt
- CHP yaptı, Erdoğan yeni talimat verdi
- Türk gemisine arama
- Oyuncu Mehtap Ar yaşamını yitirdi
- Ayakta kalma krizinde son açıklama Michel'den:
- Covid-19 tablosu açıklandı
- Kapımızı kırarak içeri girmek istediler
- Son anket sonuçlarında çarpıcı oran: Yüzde 76
- Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı
- Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar kimdir?