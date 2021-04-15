AKP'li belediyenin Almanya skandalında 2 kişi hakkında karar
Malatya'nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden geri dönen 2 kişi görevden uzaklaştırıldı. CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın da açığa alınmasını istedi.
Malatya'nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi” için Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43 kişinin geri dönmediği ortaya çıkmıştı.
Birgün'de yer alan habere göre; Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden geri dönen 2 kişi ise görevden uzaklaştırıldı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geziden dönen 2 kişi, Belediye Başkan Yardımcıları Şahin Özer ve Bekir Karakuş’un görevden alındığını açıkladı.
Yeşilyurt Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, ''Son günlerde, kamuoyunda Belediyemiz ile ilgili iddialar çerçevesinde, 4 Şubat 2020 tarihli Meclis kararı ile gerçekleştirilen gezi programıyla ilgili iç soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın selahiyeti (selameti) için, soruşturmada ismi geçen Belediye Başkan Yardımcısı görevinden alınmıştır'' ifadeleri kullanıldı.
'BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÇINAR AÇIĞA ALINSIN'
CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği iddiasıyla ilgili süren idari soruşturmanın selameti açısından Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın da açığa alınmasını istedi.
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