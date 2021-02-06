AKP'li belediyelerin el değiştirmesiyle para kaynağı azalan TÜGVA, desteği böyle buldu!

06 Şubat 2021 Cumartesi, 09:30

Çok sayıda AKP’li belediyenin 31 Mart 2019’da el değiştirmesiyle kaynakları büyük oranda kesilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) aradığı desteği kalkınma ajansı üzerinden buldu. TÜGVA Batman Şubesi’nce hazırlanan, “İcathane Laboratuvarı” isimli proje, Dicle Kalkınma Ajansı’nca desteğe layık görüldü. Toplam maliyetinin 1 milyon 444 bin TL olduğu bildirilen projenin kaynak ihtiyacının yüzde 90’ının Dicle Kalkınma Ajansı’nca karşılanacağı belirtildi.

Birgün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre; TÜGVA Batman Şubesi, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Batman Belediyesi ile birlikte, “İcathane Laboratuvarı” isimli proje geliştirdi. Batman Üniversitesi’nin de projeye destek olduğu ifade edildi. Proje, destek talebi için Dicle Kalkınma Ajansı’na sunuldu. Projenin hayata geçirilmesi için gerekli bütçenin 1 milyon 444 bin TL olduğu öğrenildi.

AJANSTAN 1,3 MİLYON TL

Projeyi inceleyen Dicle Kalkınma Ajansı, ‘başarılı’ bulduğu projeyi destekleme kararı aldı. Projeye bütçesinin yüzde 90’ı oranında paranın hibe edileceği kaydedildi. Bu kapsamda, TÜGVA Batman Şubesi’nin İcathane Laboratuvarı projesinin 1 milyon 300 bin TL’lik kaynak ihtiyacının ajans bütçesinden karşılanacağı duyuruldu. Proje ile “İlk, orta, lise ve üniversite öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu teknolojik araç gereçlerin karşılanacağı” savunuldu. Vakfın projeye ilişkin açıklamasında, “Bölgemizdeki yoğun genç nüfusu donanımlı iş gücüne çevirerek ülkemizin teknoloji hamlesi kapsamında ihtiyaç duyduğu insan gücü yetiştirilmiş olacaktır” ifadesi kullanıldı.

MİLYONLAR AKTARILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) CHP’ye geçmesinin ardından, belediye bütçesinden vakıf ve derneklere sağlanan ayrıcalıklar da açığa çıkarıldı. İBB’nin, “Vakıflara harcanan paralar” adı altında açıkladığı verilere göre, TÜGVA’ya AKP döneminde belediyeden 76,5 milyon TL, Ensar Vakfı’na ise 30,5 milyon TL para aktarıldı. Vakıflar, nakdi desteklerin yanı sıra belediyelerden mülk kiralama ve arazi tahsisi yoluyla da kazanç sağladı. Yine İBB’nin hazırladığı rapora göre, belediye mülkiyetindeki binalardan yedisi Ensar’a, 10’u ise TÜGVA’ya kiralandı. Maltepe’den Çatalca’ya kadar kamuya ait dokuz bina ve arsanın da Ensar Vakfı’na bırakıldığı ileri sürüldü. Vakfa verilen en büyük alan ise Yenikapı’daki 18 dönümlük arazi oldu. Yenikapı miting alanının yanındaki bu alanın değerinin ise 371 milyon TL olduğu belirlendi. Belediyelerin el değiştirmesi ile kaynak sorunu yaşayan TÜGVA ve Ensar Vakfı rotayı bakanlıklar ve kalkınma ajanslarına çevirdi. İktidara yakınlıkları ile bilinen vakıflar, Ağustos 2020’de açıklanan AB programları desteklerinden de yararlandı. Ensar’ın, “Gençlik Fısıltıları” projesi 31 bin 760 avro, TÜGVA’nın, “Genç Türkiye Kongresi” projesi ise 41,5 bin avro hibeye layık görüldü.

İktidara yakınlıkları ile bilinen vakıflar, 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından kaynak sorunu yaşarken ismi Ensar ve TÜGVA ile birlikte alınan TÜRGEV’in yaşadığı kaynak sorunu yurtlarını kapatma kararı ile somutlaştı. AKP’li belediyelerin yardımları ile büyüyen TÜRGEV, Mayıs 2020’de 25 öğrenci yurdunu kapatma kararı aldığını açıkladı. Vakıf küçülme gerekçesi, “Devletin yurt hizmetleri, desteğe ihtiyaç duymayacak düzeyde” ifadesiyle açıklandı.