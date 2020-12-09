AKP’li belediyenin tabela ihalesi, ‘benzer iş’ denilerek inşaat şirketine verildi

09 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin “tabela yapım işi” ihalesini AKP’den Beykoz Belediyesi başkan aday adayı avukat Kemal Kaya’nın kardeşi Kamil Savaş Kaya’nın aldığı ortaya çıktı. Sadece inşaat işleri yapan Kamil Savaş Kaya’nın tabela yapım ihalesini alabilmesi “bina yapımı ile tabela yapım işini” benzer kabul etmesiyle sağlandı.

Kamil Savaş Kaya’nın işyeri adresi olarak gösterdiği yer ise Kemal Kaya’nın ikamet yeri olarak gösterilen adres çıktı. Kayıtlara göre iki kardeş başka bir şirkette de ortak. Kemal Kaya’nın AKP Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş yakın dostluğu olduğu belirtiliyor.

Beykoz Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Cemal Sataloğlu, “İşin yüklenicisi tarafından üçüncü bir firmaya yaptırılacağının açıkça görülmesine rağmen idare yüksek bir maliyete neden katlanmıştır” diye sordu. Beykoz Belediyesi, 18 Mayıs’ta 2020 yılı park ve bahçeler müdürlüğü ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tabela yapım işi ihalesini 386 bin 425 TL yaklaşık maliyet hesabıyla açtı.

İhaleyi 304 bin 200 lira bedelle Kamil Savaş Kaya aldı ve 15 Haziran’da sözleşmeyi imzaladı. Kayıtlara göre Kaya’nın ihale kapsamında işyeri olarak verdiği adreste bir villa görünüyor ve kardeşi Kemal Kaya’nın ikameti de bu adreste bulunuyor.

‘İHALE BEDELİ NASIL HESAPLANDI?’

Konuyu ilçe belediyesi meclis gündemine verdiği soru önergesiyle taşıyan CHP’li meclis üyesi Cemal Sataloğlu, ihalenin idari şartnamesinde ihalede benzer iş olarak kabul edilen işlerden birinin bina işleri olduğuna dikkat çekerek “Söz konusu ihalenin yapım işinin konusu ise tabela yapım işidir. İhale işlerinin tabela yapım işi ile ne tür bir benzerliği vardır? Hazırlanan idari şartnamede benzer iş olarak sadece işin tanımına uygun işler neden gösterilmemiştir? Yüklenici firmanın, iş merkezi olarak görülen adresin ikamet alanı olarak gösterildiği halde ve ayrıca ana faaliyet konusuna uymayan ihale konusu işin yüklenicisi tarafından üçüncü bir firmaya yaptırılacağının açıkça görülmesine rağmen idare yüksek bir maliyete neden katlanmıştır? İhale konusu iş için toplamda 150 adet tabela piyasada daha az maliyetle yaptırılacağı halde idare, ihale bedelinin yüksek çıkmasına neden olan yaklaşık maliyet nasıl hesaplanmıştır” diye sordu.